Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, "Рамштайн" относительно поставок для ВСУ авиации может состояться в июне – июле.
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ЗРК Patriot не хватает для сбивания всех ракет
Олег Жданов убежден, что сейчас главная цель – это системы ПВО. Комплексов Patriot и SAMP/T не хватает, чтобы закрыть небо Украины и сбивать все российские ракеты.
Сегодняшние ракеты Х-22 фактически добились своей цели, потому что на всех Patriot не хватает. Поэтому этот "Рамштайн" будет о противовоздушной обороне. Дай Бог, чтобы увеличили количество средств для защиты нашего неба,
– сказал он.
Военный эксперт отметил, что Западу будет проблемно предоставить Украине больше ЗРК Patriot. Комплексов в современной версии мало. Из Германии их переместили в Польшу.
"Мы можем предложить, чтобы Польша передала нам их нам хотя бы на время войны. Но вспоминаем эпизод с двумя ракетами, которые залетели в Польшу. Как думаете, господин Дуда сегодня готов уступить Patriot? Нет, не готов. Если США снимут со своих запасов , то мы вполне можем их получить", – объяснил Жданов.
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Что известно о новом "Рамштайне-12"
- Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн". Он отметил, что укрепление ПВО и ПРО остается приоритетом №1. Поэтому об этом будут говорить во время встречи.
- Также он рассказал, что самолеты западного образца являлись последним пунктом в списке просьб. По его словам, решения, которые сегодня принимают наши партнеры относительно самолетов – это важный этап, но не конец пути.
- Резников пояснил, что западные самолеты станут важнейшим элементом защиты украинского неба. Он добавил, что современной авиационной платформы сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО для защиты наших мирных городов и наших воинов на фронте.
- Он отметил, что наши воздушные асы не менее мастерские, чем украинские экипажи, работающие на технике Patriot, Iris-T или NASAMS. Так что они, по мнению министра, сделают свою работу на самом высоком уровне.