Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, "Рамштайн" относительно поставок для ВСУ авиации может состояться в июне – июле.

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ЗРК Patriot не хватает для сбивания всех ракет

Олег Жданов убежден, что сейчас главная цель – это системы ПВО. Комплексов Patriot и SAMP/T не хватает, чтобы закрыть небо Украины и сбивать все российские ракеты.

Сегодняшние ракеты Х-22 фактически добились своей цели, потому что на всех Patriot не хватает. Поэтому этот "Рамштайн" будет о противовоздушной обороне. Дай Бог, чтобы увеличили количество средств для защиты нашего неба,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что Западу будет проблемно предоставить Украине больше ЗРК Patriot. Комплексов в современной версии мало. Из Германии их переместили в Польшу.

"Мы можем предложить, чтобы Польша передала нам их нам хотя бы на время войны. Но вспоминаем эпизод с двумя ракетами, которые залетели в Польшу. Как думаете, господин Дуда сегодня готов уступить Patriot? Нет, не готов. Если США снимут со своих запасов , то мы вполне можем их получить", – объяснил Жданов.

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