Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, "Рамштайн" щодо постачання для ЗСУ авіації може відбутись у червні – липні.

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ЗРК Patriot не вистачає для збиття усіх ракет

Олег Жданов переконаний, що зараз головна мета – це системи ППО. Комплексів Patriot та SAMP/T не вистачає, аби закрити небо України та збивати усі російські ракети.

Сьогоднішні ракети Х-22 фактично досягли своєї цілі, тому що на всіх Patriot не вистачає. Тому цей "Рамштайн" буде про протиповітряну оборону. Дай Боже, щоб збільшили кількість засобів для захисту нашого неба,

– сказав він.

Військовий експерт зазначив, що Заходу буде проблемно надати Україні більше ЗРК Patriot. Комплексів у найсучаснішій версії мало. З Німеччини їх перемістили до Польщі.

"Ми можемо запропонувати, щоб Польща передала нам їх нам хоча б на час війни. Але згадуємо епізод з двома ракетами, які залетіли в Польщу. Як думаєте, пан Дуда сьогодні готовий поступитися Patriot? Ні, не готовий. Якщо США знімуть зі своїх запасів, то ми цілком можемо їх отримати", – пояснив Жданов.

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