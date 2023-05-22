Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, "Рамштайн" щодо постачання для ЗСУ авіації може відбутись у червні – липні.
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ЗРК Patriot не вистачає для збиття усіх ракет
Олег Жданов переконаний, що зараз головна мета – це системи ППО. Комплексів Patriot та SAMP/T не вистачає, аби закрити небо України та збивати усі російські ракети.
Сьогоднішні ракети Х-22 фактично досягли своєї цілі, тому що на всіх Patriot не вистачає. Тому цей "Рамштайн" буде про протиповітряну оборону. Дай Боже, щоб збільшили кількість засобів для захисту нашого неба,
– сказав він.
Військовий експерт зазначив, що Заходу буде проблемно надати Україні більше ЗРК Patriot. Комплексів у найсучаснішій версії мало. З Німеччини їх перемістили до Польщі.
"Ми можемо запропонувати, щоб Польща передала нам їх нам хоча б на час війни. Але згадуємо епізод з двома ракетами, які залетіли в Польщу. Як думаєте, пан Дуда сьогодні готовий поступитися Patriot? Ні, не готовий. Якщо США знімуть зі своїх запасів, то ми цілком можемо їх отримати", – пояснив Жданов.
Жданов про головну тему "Рамштайну": дивіться відео
Що відомо про новий "Рамштайн-12"
- Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн". Він наголосив, що зміцнення ППО та ПРО залишається пріоритетом №1. Тому про це серед іншого будуть говорити під час зустрічі.
- Також він розповів, що літаки західного зразка були останнім пунктом у списку прохань. За його словами, рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху.
- Резніков пояснив, що західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба. Він додав, що сучасної авіаційної платформи зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті.
- Він зауважив, що наші повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі, які працюють на техніці Patriot, Iris-T чи NASAMS. Тож вони, за думку міністра, зроблять свою роботу на найвищому рівні.