У Франции обновленное правительство, однако в нем несколько старых министров таки сохранили свои должности. Речь идет о главах МИД, Минздрава, Минфина и главы Министерства вооруженных сил страны.

Об обновленном составе правительства Франции сообщил генеральный секретарь президента Франции Алексис Колер, передает Le Parisien. Ранее Жан Кастекс стал новым премьером Франции: что об этом известно Обновленное правительство Франции и главные министры: Жан-ив Ле Дриан – министр по делам Европы и иностранных дел;

Барбара Помпили – министр экологии (новое лицо);

Жан-Мишель Бланкер – министр образования, молодежи и спорта;

Бруно Ле Мэр – министр экономики, финансов и восстановления;

Флоранс Парли – министр вооруженных сил;

Жеральд Дарманин – министр внутренних дел;

Элизабет Борн – министр труда, занятости и интеграции;

Себастьен Лекорну – министр иностранных дел;

Жаклин Горо – министр территориальной сплоченности;

Эрик Дюпонд-Моретти – хранитель печатей, министр юстиции (новое лицо);

Розелин Бачело – министр культуры (новое лицо);

Оливье Веран – министр здравоохранения;

Жульен Денорманди – министр сельского хозяйства и продовольствия;

Эмели де Моншалин – министр по вопросам трансформации и государственной службы. Всего в французском правительстве есть 30 министерских кресел. Что известно об отставке предыдущего правительства Франции Решение об отставке французского правительства Елисейский дворец обнародовал 3 июля. Перед этим президент Макрон и предыдущий премьер страны Эдуард Филипп провели переговоры с глазу на глаз. Решение об отставке правительства вступило в силу сразу.

К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства.

Его преемником стал Жан Кастекс. Обратите внимание! Перестановки в правительстве Франции произошли через несколько дней после крупного проигрыша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших французских городах – Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одержала действующая мэр Анн Идальго.