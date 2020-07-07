Во Франции объявили обновленный состав правительства
У Франции обновленное правительство, однако в нем несколько старых министров таки сохранили свои должности. Речь идет о главах МИД, Минздрава, Минфина и главы Министерства вооруженных сил страны.
Об обновленном составе правительства Франции сообщил генеральный секретарь президента Франции Алексис Колер, передает Le Parisien.
Ранее Жан Кастекс стал новым премьером Франции: что об этом известно
Обновленное правительство Франции и главные министры:
- Жан-ив Ле Дриан – министр по делам Европы и иностранных дел;
- Барбара Помпили – министр экологии (новое лицо);
- Жан-Мишель Бланкер – министр образования, молодежи и спорта;
- Бруно Ле Мэр – министр экономики, финансов и восстановления;
- Флоранс Парли – министр вооруженных сил;
- Жеральд Дарманин – министр внутренних дел;
- Элизабет Борн – министр труда, занятости и интеграции;
- Себастьен Лекорну – министр иностранных дел;
- Жаклин Горо – министр территориальной сплоченности;
- Эрик Дюпонд-Моретти – хранитель печатей, министр юстиции (новое лицо);
- Розелин Бачело – министр культуры (новое лицо);
- Оливье Веран – министр здравоохранения;
- Жульен Денорманди – министр сельского хозяйства и продовольствия;
- Эмели де Моншалин – министр по вопросам трансформации и государственной службы.
Всего в французском правительстве есть 30 министерских кресел.
Что известно об отставке предыдущего правительства Франции
- Решение об отставке французского правительства Елисейский дворец обнародовал 3 июля. Перед этим президент Макрон и предыдущий премьер страны Эдуард Филипп провели переговоры с глазу на глаз. Решение об отставке правительства вступило в силу сразу.
- К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства.
- Его преемником стал Жан Кастекс.