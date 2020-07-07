Франція має оновлений уряд, втім у ньому кілька старих міністрів таки зберегли свої посади. Йдеться про глав МЗС, МОЗ, Мінфіну та очільника міністерства збройних сил країни.

Про оновлений склад уряду Франції повідомив генеральний секретар президента Франції Алексіс Колер, передає Le Parisien. Раніше Жан Кастекс став новим прем’єром Франції: що про це відомо Оновлений уряд Франції та головні міністри: Жан-Ів Ле Дріан – міністр у справах Європи та закордонних справ;

Барбара Помпілі –міністр екології (нове обличчя);

Жан-Мішель Бланкер – міністр освіти, молоді та спорту;

Бруно Ле Мер – міністр економіки, фінансів та відновлення;

Флоранс Парлі – міністр збройних сил;

Жеральд Дарманін – міністр внутрішніх справ;

Елізабет Борн – міністр праці, зайнятості та інтеграції;

Себастьєн Лекорну – міністр закордонних справ;

Жаклін Горо – міністр територіальної згуртованості;

Ерік Дюпонд-Моретті – зберігач печаток, міністр юстиції (нове обличчя);

Розелін Бачело – міністр культури (нове обличчя);

Олів'є Веран – міністр охорони здоров'я;

Жульєн Денорманді – міністр сільського господарства та продовольства;

Емелі де Моншалін – міністр з питань трансформації та державної служби. Загалом у французькому уряді є 30 міністерських крісел. Що відомо про відставку попереднього уряду Франції Рішення про відставку французького уряду Єлисейський палац оприлюднив 3 липня. Перед цим президент Макрон та попередній прем’єр країни Едуард Філіпп провели переговори віч-на-віч. Рішення про відставку уряду набуло чинності відразу.

До слова, французький президент високо оцінив "видатну роботу" Філіпа за останні три роки його прем'єрства.

Його наступником став Жан Кастекс. Зверніть увагу! Перестановки в уряді Франції відбулися через кілька днів після великого програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах. Його представники програли в найбільших французьких містах – Ліоні, Марселі і Бордо. У Парижі перемогу здобула діюча мер Анн Ідальго.