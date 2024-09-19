В отличие от Юпитера, Сатурна, других газовых гигантов и Марса – у Земли только один естественный спутник, хотя и довольно большой – это Луна.

Но в ближайшие два месяца Земля получит еще один спутник – это астероид 2024 PT5. Такое уже бывало в истории нашей планеты, и даже сейчас у Земли есть еще один временный "квазиспутник".

Что известно о новом спутнике Земли, было ли такое раньше, будет ли он конкурентом Луне – читайте в материале 24 Канала.

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Мини-луна на два месяца

Временный спутник Земли – небольшой астероид шириной около 10 метров под названием 2024 PT5. Небесное тело обнаружили только в августе, сообщает ScienceAlert, а расчеты ученых показывают, что он станет спутником Земли 29 сентября.

Астероид будет спутником Земли в течение 56,6 дней и совершит за это время один полный оборот вокруг Земли. После этого небесное тело покинет гравитационное "гнездышко" Земли и вернется на свой путь вокруг Солнца.



Расчет положения астероида вокруг Земли / NASA

Позже 2024 PT5 пролетит мимо Земли, чтобы окончательно попрощаться с нами 9 января 2025 года, подойдя на 1,8 миллиона километров к планете. После этого астероид вернется в дальний космос.

Но и это не финальная встреча. По прогнозам астрономов, 2024 PT5 вернется к Земле 8 ноября 2055 года. Однако через более 30 лет он просто пролетит мимо Земли на расстоянии 5,2 миллиона километров.

Астроном-любитель Тони Данн опубликовал симуляцию траектории астероида:

Как обнаружили будущий спутник Земли

Небесное тело обнаружили 7 августа с помощью системы последнего оповещения о падении астероидов на Землю ATLAS. Это было за день до того, как он совершил свой ближайший пролет к Земле – в 567 000 километров от поверхности планеты, то есть примерно в полтора раза больше обычного расстояния Луны от Земли.

Что такое ATLAS Система последнего оповещения о столкновении с Землей астероидов (ATLAS) – роботизированная система астрономических исследований и раннего предупреждения, оптимизированная для выявления малых околоземных объектов за несколько недель или дней до того, как они должны столкнуться с Землей.



Проект финансировался NASA, а его разработкой занимался Институт астрономии Гавайского университета в США. Система сейчас работает с четырьмя полуметровыми телескопами. Два из них расположены на расстоянии 160 километров друг от друга на Гавайских островах, в обсерваториях Халеакала и Мауна-Лоа, один расположен в обсерватории Сазерленд в Южной Африке, еще один – в обсерватории Эль-Соус в Рио-Уртадо в Чили. ATLAS запустили в 2015 году.

Затем астрономы из Мадридского университета Комплутенсе смогли рассчитать орбиту астероида используя данные из базы данных малых небесных тел NASA на основе 122 наблюдений в течение 21 дня. Это показало, что астероид относительно медленно движется по подковообразной траектории и станет спутником Земли.

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Кольцо вокруг Земли / Oliver Hull, Monash University

Интересно! 466 миллионов лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна, свидетельствует новое исследование австралийских ученых. Кольца образовались, когда Земля захватила и разорвала пролетавший мимо астероид. Обломочное кольцо, которое, вероятно, вращалось вокруг планеты десятки миллионов лет, могло привести к глобальному похолоданию и даже способствовало самому холодному периоду на Земле за последние 500 миллионов лет.



Об этом свидетельствует новый анализ 21 кратера по всему миру, которые, по мнению ученых, были образованы в результате падения обломков крупного астероида между 488 и 443 миллионами лет назад.

Орбитальные характеристики астероида помогли команде астронавтов сузить версии по определению места его происхождения. 2024 PT5, вероятно, принадлежит к группе околоземных астероидов под названием Арджуны, названных в честь героя индийской мифологии. Эти небесные тела вращаются вокруг Солнца примерно по тем же характеристикам, что и Земля.

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Объект, который собирается нанести нам визит, принадлежит к поясу астероидов Арджуны, вторичному поясу астероидов, который состоит из космических скал, орбиты которых очень похожи на орбиты Земли на среднем расстоянии до Солнца примерно в 150 миллионов километров. Объекты в поясе астероидов Арджуны являются частью околоземной популяции астероидов и комет,

– приводит Space.com слова ведущего автора исследования и профессора университета Комплутенсе Карлоса де ла Фуэнте Маркоса.

Астрономы отследили жизненный путь астероида на 60 лет в прошлое с достаточной степенью достоверности, а затем – определили его судьбу на 30 лет вперед. До приближения этого года 2024 PT5 совершил относительно близкие пролеты в феврале 2003 года, апреле 1982 года и марте 1960 года. Самая давняя дата, когда астероид пролетал на расстоянии менее миллиона километров от Земли – это октябрь 1937, но чем дальше, тем труднее определить его историю.

Следующий пролет в будущем датирован ноябрем 2055 года. После этого астрономы допускают еще одно сближение, которое может произойти в январе 2084 года – на расстоянии примерно 1,66 миллиона километров.

Можно ли будет увидеть новую луну

К сожалению, во время приближения мини-луны к Земле ее не смогут увидеть большинство наблюдателей.

По словам Маркоса из мадридского университета, этот астероид слишком маленький и тусклый для обычных любительских телескопов и биноклей. Однако его могут зафиксировать профессиональные телескопы диаметром не менее 30 дюймов с детектором CCD или CMOS.

Маркос и его команда планируют провести спектроскопические и фотометрические наблюдения 2024 PT5, чтобы лучше понять его природу.

Были ли мини-луны у Земли раньше

Подобные короткие рандеву с мини-лунами у Земли были и раньше. В 2020 году астрономы обнаружили, что небольшое небесное тело размером всего 3,5 метра вращалось вокруг нашей планеты около трех лет. И лишь через несколько месяцев после открытия оно покинуло орбиту Земли.

Другой тип мини-луны астрономы обнаружили в 2016 году. Это был "квазиспутник", который все еще вращается вокруг Солнца, но тянется за нашей планетой в ее гравитационном поле. По приблизительным подсчетам, он сопровождает нас уже почти столетие, и, вероятно, это продлится еще несколько веков.

Но у Луны нет настоящих конкурентов – с момента своего образования 4,5 миллиарда лет назад Луна является единственным постоянным спутником Земли и останется таковым до конца своей истории.