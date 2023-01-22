Люсиль Рандон, более известная как сестра Андре, скончалась в ночь с 16 на 17 января в Тулоне. Она пережила 2 мировые войны и несколько вспышек разных пандемий, в частности, COVID-19, в результате которого погибли десять ее соседей в доме престарелых.

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В мире – новый самый старый человек

Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года в семье с испанскими корнями, эмигрировавшей в США из Мексики. В 1915 году ее родители переехали в Испанию.

По информации американской организации исследователей геронтологии Gerontology Research Group, Морера является новым старейшим человеком мира. Она опережает японку Фусу Тацуми. Ей тоже 115 лет, но дата рождения женщины – 25 апреля 1907 года.

Морера живет в доме престарелых в Олоте, что в Каталонии. По другую сторону Пиренеев она стала национальным героем. Новый статус старейшего человека в мире означает, что у женщины появилась собственная страница в Википедии.

Также у нее есть аккаунт в твиттер, который она ведет сама. За женщиной, называющей себя "очень старой, но не глупой", следят более 7 тысяч человек. Долгожительница регулярно делится там воспоминаниями и мыслями.

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