Люсиль Рандон, более известная как сестра Андре, скончалась в ночь с 16 на 17 января в Тулоне. Она пережила 2 мировые войны и несколько вспышек разных пандемий, в частности, COVID-19, в результате которого погибли десять ее соседей в доме престарелых.
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В мире – новый самый старый человек
Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года в семье с испанскими корнями, эмигрировавшей в США из Мексики. В 1915 году ее родители переехали в Испанию.
По информации американской организации исследователей геронтологии Gerontology Research Group, Морера является новым старейшим человеком мира. Она опережает японку Фусу Тацуми. Ей тоже 115 лет, но дата рождения женщины – 25 апреля 1907 года.
Морера живет в доме престарелых в Олоте, что в Каталонии. По другую сторону Пиренеев она стала национальным героем. Новый статус старейшего человека в мире означает, что у женщины появилась собственная страница в Википедии.
Также у нее есть аккаунт в твиттер, который она ведет сама. За женщиной, называющей себя "очень старой, но не глупой", следят более 7 тысяч человек. Долгожительница регулярно делится там воспоминаниями и мыслями.
Последние демографические тенденции
- Продолжительность жизни на Земле с каждым годом увеличивается. Это одна из причин, почему осенью прошлого года счетчик количества жителей нашей планеты пересек отметку в 8 миллиардов.
- Интересно, что в то время пока в одних странах людей становится больше и они живут дольше, в других странах – количество населения сокращается. В частности, в Китае, являющемся наиболее густонаселенным государством, за последние годы жителей стало меньше почти на целый миллион.
- Вероятно, той страной, в которой будут проживать больше всего людей, скоро станет Индия. Эксперты прогнозируют, что произойдет это уже в этом году через несколько месяцев.