Люсіль Рандон, більш відома як сестра Андре, померла в ніч з 16 на 17 січня в Тулоні. Вона пережила 2 світові війни та декілька спалахів різних пандемій, зокрема, COVID-19, внаслідок якого загинули десять її сусідів у будинку для літніх людей.

До теми У Франції померла найстаріша людина у світі Люсіль Рендон

У світі – нова найстаріша людина

Марія Браньяс Морера народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року в сім'ї з іспанським корінням, яка емігрувала в США з Мексики. У 1915 році її батьки переїхали до Іспанії.

За інформацією американської організації дослідників геронтології Gerontology Research Group, Морера є новою найстарішою людиною світу. Вона випереджає японку Фусу Тацумі. Їй також 115 років, але дата народження жінки – 25 квітня 1907 року.

Морера живе у будинку для літніх людей в Олоте, що в Каталонії. По інший бік Піренеїв вона вже стала національним героєм. Новий статус найстарішої людини у світі означає, що в жінки з'явилася власна сторінка у Вікіпедії.

Також вона має акаунт у твітер, який веде сама. За жінкою, яка називає себе "дуже старою, але не дурною", стежать понад 7 тисяч людей. Довгожителька регулярно ділиться там спогадами та думками.

Останні демографічні тенденції