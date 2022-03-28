Об этом 28 марта рассказали на фейсбук-странице Вооруженных Сил Украины. Захваченную российскую технику также показали на видео.

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Захваченную технику "подлатают"

"Наши ребята затрофеили москальскую БМД-2 (боевая машина десанта – 24 канал). Подлатаем. Послужит украинской десантуре", – говорится в сообщении.

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У Украины – уже больше танков, чем до войны

25 марта издание Forbes написало, что Вооруженные Силы Украины с начала российского вторжения захватили больше вражеских танков, чем потеряли своих. Наши военные потеряли 74 танка, но зато захватили по меньшей мере 117 танков. При этом, оккупантам удалось захватить лишь 37 таких машин.

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