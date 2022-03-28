Про це 28 березня розповіли на фейсбук-сторінці Збройних Сил України. Захоплену російську техніку також показали на відео.

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Захоплену техніку "підлатають"

"Наші хлопці затрофеїли москальську БМД-2 (бойова машина десанту – 24 канал). Підлатаємо. Послужить українській десантурі", – мовиться у повідомленні.

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В України – вже більше танків, ніж до війни

25 березня видання Forbes написало, що Збройні Сили України від початку російського вторгення захопили більше ворожих танків, ніж втратили своїх. Наші військові втратили 74 танки, але натомість захопили щонайменше 117 танків. При цьому, окупантам вдалось захопити лише 37 таких машин.

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