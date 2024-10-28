Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что эти деньги действительно выдают на территории Донецкой области, в частности в Макеевке. Он добавил, что в Мариуполе пока неизвестно о случаях заключения контрактов после выхода "бумажки" Пушилина.

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В "днр" подписывают контракты с армией России

По словам Петра Андрющенко, единственный документ, который существует на территории оккупированной Донетчины – это указ Пушилина о выплате 400 тысяч рублей. Их пока выдают, но жизнь человека, который получил те деньги – не долгая.

Такая низкая цена за жизнь на территории оккупированной Донетчины из-за того, что там нет работы. Для любого городка, поселка или села, независимо от того, когда состоялась оккупация – это бешеные деньги,

– сказал он.

Советник городского головы отметил, что никаким другим способом заработать в Донецке невозможно.

Известно, что в Москве, Санкт-Петербурге единовременно выплачивают за подписание контракта по 2 миллиона рублей, в Ямало-Ненецком – 3 миллиона. Андрющенко объяснил, что все регионы в России конкурируют между собой. В Донецкой области самые низкие выплаты из-за плохого уровня жизни людей.

К слову, Россия продолжает поощрять людей подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины, представив проект постановления, предоставляющий добровольцам статус ветеранов боевых действий. Правительство также планирует дополнительно выделить 1,5 триллиона рублей на военные расходы, связанные с войной.