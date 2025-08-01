Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова рассказала 24 Каналу, что ее фракции удалось внести правку, которая касается запрета по судебным обыскам. Однако исключением являются тяжкие преступления и взятки.

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Полностью ли возвращается независимость НАБУ и САП?

Мария Ионова подчеркнула, что очень важно восстановить прозрачные конкурсы для назначения прокуроров и ввести подследственность для НАБУ и САП для руководства Офиса Президента ГБР в случае совершения ими коррупционных преступлений.

Согласно решению Европейского суда по правам человека мы (партия "Европейская солидарность" – 24 Канал) обращали внимание, чтобы президентский законопроект учитывал регламентацию процедуры обжалования обысков,

– сказала она.

Народный депутат отметила, что это обязательные вещи, которые пока не внесены в новый документ, однако ее фракция, обязательно, будет подавать это в закон о НАБУ и САП, который был принят 31 июля.

Стоит добавить, "за" законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП проголосовал 331 депутат. В то же время пятеро представителей фракции "Слуга народа", двое депутатов "Батькивщины" и двое внефракционных воздержались от голосования. Кроме того, более 50 народных избранников из разных фракций и депутатских групп отсутствовали при рассмотрении документа.