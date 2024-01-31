Законопроект о мобилизации: кого среди украинцев могут обязать снова пройти ВВК

30 января Кабинет Министров Украины внес обновленный законопроект о мобилизации в Верховную Раду. В частности, в нем говорится, что некоторые украинцы будут обязаны повторно пройти медицинское обследование.

Подробнее об этом расскажет 24 Канал, который ознакомился с текстом законопроекта. Так что повторно пройти медицинское обследование должны будут украинцы, чтобы определить их пригодность к службе. Рассказываем дальше, кого это может касаться.

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Кому нужно будет пройти повторное медобследование

Опять же подчеркиваем, что это при условии, что за соответствующий законопроект проголосуют. Пока же говорится только о том, что в нем предлагают. Следовательно, повторное медицинское обследование должны будут пройти:

граждане Украины, которых признали ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона и в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона; цель – определения их пригодности к службе в армии;

мужчины-граждане Украины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установили инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех кому инвалидности ІІ и ІІІ групп установили в результате заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий) полученных во время обороны Отечества, а также отсутствия конечности ее ампутации); они до конца 2024 подлежат пересмотру на пригодность к службе в войске на основании перечня болезней состояний и физических недостатков утвержденного Кабмином.

Кратко о новом законопроекте о мобилизации

Пройдемся коротко по важном из нового законопроекта под номером 10449, которого внесли в Верховную Раду 30 января. Следовательно он предполагает: