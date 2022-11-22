Кремлевская нечисть против волшебников: в России хотят запретить Гарри Поттера

Весь цивилизованный мир готовится праздновать зимние праздники. Тем временем на болотах в России решили начать новогоднюю "охоту на ведьм".

РПЦ благословляет оккупантов совершать геноцид украинцев. Россияне в Украине насилуют и убивают взрослых и детей, стирают с лица земли целые города, разрушают святыни. "Православных активистов" это не волнует. Они начали борьбу с "Гарри Поттером". Новость сообщили РосСМИ, информирует 24 канал .

Заметьте "Слава Украине": Джоан Роулинг ретвитнула видеоролик об увольнении Харьковщины

В этот раз "активистов" возмутили новогодние мюзиклы и концерты, вдохновленные вселенной Гарри Поттера. Россия выпустила по Украине уже более 4 700 ракет. Они – абсолютно реальны и убивают украинских детей.

Тем временем активисты цинично назвали историю Гарри Поттера – "бомбой замедленного действия", которая вроде бы разрушает жизнь российских детей. По словам активистов, ее подбросил "коллективный Запад". В больном воображении "охотников на волшебников" он пытается "уничтожить Россию".

Активисты заявляют, что история Гарри Поттера – это пропаганда колдовства и убийств. Глубину маразма невозможно постичь. Особенно учитывая, что в России детей с раннего возраста учат ненавидеть и убивать. У страны-оккупанта есть даже своя так называемая "юнармия".

Гарри Поттер не был "вне политики"

В то же время, учитывая, что происходит в России, "Гарри Поттер" россиянам действительно не нужен. Это история о борьбе со злом. Главные герои книг и фильмов – не "вне политики". Они сохраняют свет в себе, жертвуют своими жизнями ради мира и будущего и, наконец, останавливают Волдеморта.

Между тем, в России никто не собирается останавливать Волдеморта. Это – страна "пожирателей смерти". Хотя даже зло в "Гарри Поттере" не опускалось до того, чтобы воровать стиральные машины и духи из разграбленных домов.

Заметьте – Песков опозорился из-за попытки спасти "лицо" Путина: смотрите видео