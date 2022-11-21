Басни из сумасшедшего дома: власти Белгорода говорят о "засечной черте" на границе с Украиной

У россиян – что ни день, то новое обострение неадекватной фантазии. На этот раз власти Белгорода размечтались о секретной "засечной черте".

Очевидно, губернатор Белгородской области забыл принять таблетки, и воображение завело его в далекий XVII век. Тогда россияне скрывались за линией укреплений. Теперь Вячеслав Гладков собирается вернуть свою область в те времена. Заявление губернатора распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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По словам Гладкова, секретную "засечную черту" на границе с Украиной строят еще с весны 2022 года. Деталей губернатор придумать не успел, потому заявил, что все "очень тайно", потому что "слушают враги".

От кого Гладков собрал "защищаться", неизвестно. Российские болота даже даром никому не нужны. В то же время "засечная черта" – не такая уж плохая идея. Россию, в частности, и Белгородскую область, уже давно пора изолировать от всего цивилизованного мира.

Территория России никому не нужна

Панические настроения в Белгороде растут с каждым хлопком. Между тем местные власти лишь усугубляют панику неадекватными заявлениями.

В то же время, россияне могут не радовать свое самолюбие тем, что они кому-то нужны. Украина неоднократно заявляла, что чужие территории ее не интересуют.

В частности, во время разговора с журналистами в Херсоне, отвечая, куда ВСУ могут пойти в наступление дальше, Владимир Зеленский подчеркнул, что это будет "не Москва".

Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет,

– заявил президент.

Тем временем на болотах придумывают для себя новые ужасы и воют от страха.

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