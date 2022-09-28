Россия продолжает терять свое "пушечное мясо". Страна-оккупант в отчаянии и бросает на верную смерть совершенно неподчиненных захватчиков.

Заметьте ВСУ эффектно ответили оккупантам на их атаки: какие потери понес враг в силе и технике

На еще живых военных россии совершенно безразлично. Очередное подтверждение – новый перехваченный разговор. Жена боевика жалуется мужчине на "трудную жизнь" их сына, который тоже воюет на стороне захватчиков.

Женщина рассказывает, что "детей бросили куда-то". Никакой информации нет. Командир дал только совет: "если наступление, с**бывайтесь, как хотите, вы нам не нужны".

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Потери врага

Количество ликвидированных захватчиков растет каждый день. По состоянию на 28 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 58 150 оккупантов.

Также уничтожили:

танков – 2312 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4889 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1381 (+3) единиц,

РСЗО – 331 единица,

средства ПВО – 175 единиц,

самолетов – 262 (+1) единиц,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц,

крылатые ракеты – 242 (+1) единицы,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) единиц,

специальная техника – 131 единица.

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