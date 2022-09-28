Росыя продовжує втрачати своє "гарматне м'ясо". Країна-окупантка у відчаї й кидає на вірну смерть абсолютно непідголовлених загарбників.

Зауважте ЗСУ ефектно відповіли окупантам на їхні атаки: яких втрат зазнав ворог у силі та техніці

На ще живих військових росії абсолютно байдуже. Чергове підтвердження – нова перехоплена розмова. Дружина бойовика бідкається чоловікові на "тяжке життя" їхнього сина, який також воює на боці загарбників.

Жінка розповідає, що "дітей кинули кудись". Жодної інформації немає. Командир дав тільки пораду: "якщо наступ, з**буйтеся, як хочете, ви нам не потрібні".

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Втрати ворога

Кількість ліквідованих загарбників зростає щодня. Станом на 28 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 58 150 окупантів.

Також знищили:

танків – 2312 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,

РСЗВ – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць,

літаків – 262 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,

крилаті ракети – 242 (+1) одиниці,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиниця.

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