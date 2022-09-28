Зокрема загарбникам бракує танків. Про це 24 каналу розповів інформаційно-аналітичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Росія вже у відчаї, якщо не шкодує навіть танки

За його словами, коли непідготовлені підрозділи відправляються виконувати бойову задачу, то не можуть виконати її повноцінно, оскільки не мають бойового досвіду та не знають, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, коли по них відпрацьовує українська артилерія або інший танк.

"Люди, які не готові до таких критичних ситуацій, роблять помилки", – наголосив Коваленко.

У кожного танка фактично у будь-якій країні є дуже важливий елемент – це екіпаж. Це найважливіший елемент і якщо екіпаж – непрофесійний та непідготовлений, якщо у нього немає досвіду, як ефективно діяти у критичних ситуаціях – це екіпаж самогубць,

– пояснив аналітик.

Росія ніколи не звертала уваги на життя своїх військовослужбовців, адже для неї завжди на першому місці була саме техніка. Отже, те, що країна-агресорка, маючи реальний дефіцит техніки, не шкодує її свідчить, що вона вже у відчаї.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 2 312 російських танків.

Коваленко розповів, що росія у відчаї, якщо не шкодує вже навіть техніку: дивіться відео

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