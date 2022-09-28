Зокрема загарбникам бракує танків. Про це 24 каналу розповів інформаційно-аналітичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Росія вже у відчаї, якщо не шкодує навіть танки
За його словами, коли непідготовлені підрозділи відправляються виконувати бойову задачу, то не можуть виконати її повноцінно, оскільки не мають бойового досвіду та не знають, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, коли по них відпрацьовує українська артилерія або інший танк.
"Люди, які не готові до таких критичних ситуацій, роблять помилки", – наголосив Коваленко.
У кожного танка фактично у будь-якій країні є дуже важливий елемент – це екіпаж. Це найважливіший елемент і якщо екіпаж – непрофесійний та непідготовлений, якщо у нього немає досвіду, як ефективно діяти у критичних ситуаціях – це екіпаж самогубць,
– пояснив аналітик.
Росія ніколи не звертала уваги на життя своїх військовослужбовців, адже для неї завжди на першому місці була саме техніка. Отже, те, що країна-агресорка, маючи реальний дефіцит техніки, не шкодує її свідчить, що вона вже у відчаї.
Коваленко розповів, що росія у відчаї, якщо не шкодує вже навіть техніку: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- В Офісі Президента повідомляли, що станом на 27 вересня нашим воїнам вдалося звільнити 454 населені пункти Харківської області. У звільнених містах та селах активно відновлюють інфраструктуру.
- Наші бійці продовжують тримати під вогневим контролем Південь України. Попри те, що ситуація залишається складною, ЗСУ продовжують позиційні бої. Це допомагає їм закріпитися та покращити своє положення.
- Крім того, підрозділи українських військових повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець. Окупанти ж встановлюють більш суттєву оборону, ймовірно, через те, що українське просування тепер загрожує частинам Луганської області.
- Російські загарбники досі не полишили намірів окупувати всю Донецьку область. Також вони хочуть утримати всі захоплені території, а в окремих районах намагаються відновити втрачені позиції та ведуть повітряну розвідку.