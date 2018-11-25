Новый бюджет Украины направлен на сокращение долгов, – эксперт

Бюджет-2019 является консервативным, осторожным, удовлетворяет требования МВФ. И действует в направлении политики, принятой после Майдана, по сокращению бюджетных дефицитов и долгов, а также на сокращение доли государства в экономике.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта.

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Он пояснил: доходная база этого бюджета является реалистичной, плюс довольно консервативно составленной: темпы роста доходов, заложенные туда, существенно ниже темпов роста номинального ВВП. Бюджет в этом смысле – осторожный, безопасный.

Что очень важно – он не повышает нагрузки государственного сектора на экономику, не пытается перераспределить ресурсы в государственный сектор,

– акцентировал эксперт.

"Кроме того, показатель дефицита бюджета удовлетворяет требования программы сотрудничества с МВФ. Он дает возможность получить транш МВФ и макрофинансовую помощь от Европейского Союза, Всемирного банка, и возможность доступа к мировым рынкам", – добавил Кухта.

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По словам специалиста, новый бюджет продолжает политику сокращения бюджетных дефицитов, долгов и оздоровления государственных финансов, начатой после Майдана.

Напомним, рано утром 23 ноября Верховная Рада приняла бюджет-2019.