Новий бюджет України направлено на скорочення боргів, – експерт

Бюджет-2019 є консервативним, обережним, задовольняє вимоги МВФ. І діє в напрямку політики, прийнятої після Майдану, зі скорочення бюджетних дефіцитів і боргів, а також скорочення частки держави у економіці.

Про це у коментарі 24 каналу сказав заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта.

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Він пояснив: дохідна база цього бюджету є реалістичною, плюс доволі консервативно складеною: темпи зростання доходів, закладені туди, суттєво нижчі за темпи зростання номінального ВВП. Бюджет у цьому сенсі – обережний, безпечний.

Що дуже важливо – він не підвищує навантаження державного сектора на економіку, не намагається перерозподілити ресурси у державний сектор,

– акцентував експерт.

"Крім того, показник дефіциту бюджету задовольняє вимоги програми співпраці з МВФ. Він дає можливість отримати транш МВФ і макрофінансову допомогу від Європейського Союзу, Світового банку, та можливість доступу до світових ринків", – додав Кухта.

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За словами фахівця, новий бюджет продовжує політику скорочення бюджетних дефіцитів, боргів, і оздоровлення державних фінансів, започаткованої після Майдану.

Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада прийняла бюджет-2019.