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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Новий бюджет України направлено на скорочення боргів, – експерт

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      Бюджет-2019 продовжить скорочувати держборги
      Бюджет-2019 продовжить скорочувати держборги / 24 канал

      Бюджет-2019 є консервативним, обережним, задовольняє вимоги МВФ. І діє в напрямку політики, прийнятої після Майдану, зі скорочення бюджетних дефіцитів і боргів, а також скорочення частки держави у економіці.

      Про це у коментарі 24 каналу сказав заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) Павло Кухта.

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      Він пояснив: дохідна база цього бюджету є реалістичною, плюс доволі консервативно складеною: темпи зростання доходів, закладені туди, суттєво нижчі за темпи зростання номінального ВВП. Бюджет у цьому сенсі – обережний, безпечний.

      Що дуже важливо – він не підвищує навантаження державного сектора на економіку, не намагається перерозподілити ресурси у державний сектор,
      – акцентував експерт.

      "Крім того, показник дефіциту бюджету задовольняє вимоги програми співпраці з МВФ. Він дає можливість отримати транш МВФ і макрофінансову допомогу від Європейського Союзу, Світового банку, та можливість доступу до світових ринків", – додав Кухта.

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      За словами фахівця, новий бюджет продовжує політику скорочення бюджетних дефіцитів, боргів, і оздоровлення державних фінансів, започаткованої після Майдану.

      Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада прийняла бюджет-2019. 

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Бюджет Бюджет-2019 держборг Транш МВФ Фінанси
      Джерело: 24 канал
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