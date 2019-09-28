Новый дешевый поезд из Перемышля до Вены: детали, график, цены

В декабре 2019 года австрийская государственная железнодорожная компания OBB откроет новое направление: из польского Перемышля (сразу рядом с границей с Украиной) в австрийский Грац через европейскую жемчужину – Вену.

Также поезд будет останавливаться в Остраве, Катовице, Кракове, Ряшеве и в других городах, пишет польское издание Rynek Kolejowy.

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Что известно о поезде Перемышль–Грац

Когда начнет ездить?

Предварительно опубликованное расписание на сайте Австрийских железных дорог свидетельствует, что первые поезда в обоих направлениях стартуют с 15 декабря. В поезде будут вагоны 1 и 2 класса.

Сколько будет стоить?

Билеты для покупки пока не доступны и официальной информации по ценам нет, но на lowcost.ua говорят, что ориентироваться можно на цену 19 евро (по состоянию на 28 сентября это примерно 500 гривен).

По какому графику будет курсировать?

Известно, что маршрут рассчитан на 12 часов. Из Граца поезд будет выезжать в 05:28 и прибывать в Перемышль в 17:56. Из Перемышля будет отбывать в 10:14, а в Вену прибудет в 19:49 (на конечную в Граце – в 22:33).



Маршрут нового поезда на карте / Фото с сайта OBB

Чем этот поезд интересен для украинцев?

Перемышль – это город в Польше в 12 километрах от границы с Украиной и важная таможенная станция для путешественников из Украины в страны ЕС. Фанаты бюджетных путешествий не обходят Перемышль стороной, ведь из города курсирует множество автобусов и поездов, которые, что важно, подстраиваются под графики украинских поездов Интерсити и других.

Так же и новый поезд будет удобен для украинских путешественников (и не только ценой). "Интерсити+ № 36" Одесса – Перемышль прибывает в Польшу в 09:50, то есть за 25 минут до отправления нового поезда в Австрию. Так же и обратно – отправляется через 42 минуты после прибытия поезда ОВВ из Австрии.

Тем временем две крупные европейские авиакомпании прекратили рейсы в Украину: причина

Сейчас добраться до Вены из Украины самым дешевым способом (из Львова или из Киева) стоит не менее 30 евро.