Новий дешевий потяг із Перемишля до Відня: деталі, графік, ціни

У грудні 2019 року австрійська державна залізнична компанія OBB відкриє новий напрямок: із польського Перемишля (одразу поруч із кордоном з Україною) до австрійського Граца через європейську перлину – Відень.

Також потяг матиме зупинки в Остраві, Катовіце, Кракові, Ряшеві та в інших містах, пише польське видання Rynek Kolejowy.

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Що відомо про потяг Перемишль – Грац

Коли почне їздити?

Попередньо опублікований розклад на сайті Австрійських залізниць свідчить, що перші потяги в обох напрямках стартують із 15 грудня. Сам потяг матиме вагони 1 та 2 класу.

Скільки буде коштувати?

Квитки для купівлі поки не доступні й офіційної інформації щодо цін немає, але на lowcost.ua кажуть, що орієнтуватися можна на ціну від 19 євро (станом на 28 вересня це приблизно 500 гривень).

За яким графіком курсуватиме?

Відомо, що маршрут розраховано на 12 годин. З Граца виїжджатиме потяг о 05:28 та прибуватиме до Перемишля о 17:56. Із Перемишля відбуватиме о 10:14, а до Відня прибуде о 19:49 (на кінцеву до Граца – о 22:33).



Маршрут нового потяга на мапі / Фото з сайту OBB

Чим цей потяг цікавий для українців?

Перемишль – це місто у Польщі за 12 кілометрів від кордону з Україною і важлива митна станція для мандрівників з України до країн ЄС. Фанати бюджетних мандрівок не оминають Перемишль, адже з міста курсує безліч автобусів та потягів, які, що важливо, підлаштовані графіком під українські потяги Інтерсіті та й інші.

Так само і новий потяг буде зручний для українських мандрівників (і не лише ціною). "Інтерсіті+ № 36" Одеса – Перемишль прибуває до Польщі о 09:50, тобто за 25 хвилин до від'їзду в Австрію. Так само й назад – відправляється через 42 хвилини після прибуття потяга з Австрії.

Тим часом дві великі європейські авіакомпанії припинили рейси до України: причина

Наразі добратися Відня з України у найдешевший спосіб (зі Львова або з Києва) коштує не менше, ніж 30 євро.