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      Новый глава Института нацпамяти прокомментировал заявление о новых героях для украинцев

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      Новоизбранный руководитель Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что надо больше говорить о тех исторических фигурах, которые объединяют украинцев.

      Потом это разлетелось по СМИ, и люди начали неправильно трактовать его заявление. В эфире 24 канала он пояснил, что некоторые фамилии вырваны из контекста.

      "Я о том, что у нас в истории много неподсвеченных элементов, которые объединяют страну. Они также должны быть частью тем, которыми занимается Институт. Предыдущие наработки должны быть сохранены, очевидно. И так же члены освободительного движения, которые в советское время боролись за украинскую независимость", – подчеркнул Антон Дробович.

      Новым главой Института нацпамяти стал Антон Дробович: что о нем известно

      Ранее он заявил, что предыдущее руководство института больше внимания уделяло тематике Второй Мировой войны. Сейчас УИНП хочет заняться темами депортаций, шестидесятников, Холокоста, АТО/ООС.

      Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918 году командовал крымской группой армии УНР, – 24 канал), Малевич (художник Казимир Малевич, – 24 канал), Валерий Лобановский (легендарный футбольный тренер, – 24 канал), ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди за которыми не идут никакие распри,
      – сказал Дробович.

      Кроме того, глава УИНП ответил на вопрос журналистов, будет ли институт говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелях ОУН и УПА.

      По его мнению, сначала надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Дробович убеждает, что стоит рассказать, как работала советская пропаганда.

      Вопрос декоммунизации

      Также он заверил, что несомненно будет продолжена декоммунизация. Есть соответствующий закон Украины, поэтому это напрасные опасения.

      Все будет так, как и должно быть. Более того, у нас, кроме продолжения уборки коммунистической символики из публичного пространства, есть задача по созданию архива репрессивных органов. Он является одним из локомотивов декоммунизации, потому что это доступ к миру, не только к Украине,
      – заявил Дробович.

      "Это будет от 3-4 миллионов дел советских времен с 1917 по 1991 годы, где фактически есть материя преступлений этого режима. Она будет общедоступна и каждый год будет оцифровываться. То есть, это одна из мощнейших частей декоммунизации", – рассказал руководитель УИНП.

      Что такое Институт национальной памяти? Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти.

      Основные задачи Института:
      • усиление внимания общества к истории Украины;
      • обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
      • осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины История Степан Бандера Новости культуры
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