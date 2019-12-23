Новий керівник Інституту нацпам'яті прокоментував заяву про нових героїв для українців

Новообраний керівник Інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що треба більше говорити про ті історичні постаті, які об'єднують українців.

Потім це розлетілося по ЗМІ й люди почали неправильно трактувати його заяву. В ефірі 24 каналу він пояснив, що деякі прізвища вирвані з контексту.

"Я про те, що у нас в історії багато непідсвічених елементів, які об’єднують країну. Вони також повинні бути частиною тем, якими займається Інститут. Попередні напрацювання мають бути збережені, очевидно. І так само члени визвольного руху, які в радянський час боролися за українську незалежність", – наголосив Антон Дробович.

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Раніше він заявив, що попереднє керівництво інституту більше приділяло уваги тематиці Другої Світової війни. Зараз УІНП хоче зайнятися темами депортацій, шістдесятників, Голокосту, АТО / ООС.

Інститут може продовжувати далі говорити про тих персон, про яких говорить, але треба вибирати більше тих, які об'єднують українців. Наприклад, був діяч УНР Болбочан (полковник Петро Болбочан у 1918 році командував кримської групою армії УНР, – 24 канал), Малевич ( художник Казимир Малевич, – 24 канал), Валерій Лобановський (легендарний футбольний тренер, – 24 канал), ліквідатори ЧАЕС-герої. Тобто, люди за якими не йдуть ніякі чвари,

– сказав Дробович.

Окрім того, очільник УІНП відповів на питання журналістів, чи буде інститут говорити про Степана Бандеру, Романа Шухевича та інших діячів ОУН та УПА.

На його думку, спочатку треба пояснити суспільству, чому ці люди, ці герої важливі для однієї частини суспільства, і розібратися, чому вони токсичні для іншої. Дробович переконує, що варто розповісти, як працювала радянська пропаганда.

Питання декомунізації

Також він запевнив, що безсумнівно буде продовжено декомунізацію. Є відповідний закон України, тому це даремні побоювання.

Все буде так, як і має бути. Більше того, окрім продовження ліквідації комуністичної символіки з публічного простору, є завдання щодо створення архіву репресивних органів. Він є одним з локомотивів декомунізації, тому що це доступ до світу, не тільки до України,

– заявив Дробович.

"Це буде від 3-4 мільйонів справ радянських часів від 1917 по 1991 роки, де фактично є матерія злочинів цього режиму. Вона буде загальнодоступна і щороку оцифровуватиметься. Тобто, це одна з найпотужніших частин декомунізації", – розповів керівник УІНП.

Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті.



Основні завдання Інституту:

• посилення уваги суспільства до історії України;

• забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;

• здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.