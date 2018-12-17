Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта

Из-за новогодних праздников в центре Киева перекроют ряд улиц и изменят расписание движения транспорта. На каких именно улицах ограничат движение и чего ждать водителям – далее в материале.

Софиевская и Михайловская площади в Киеве – станут главными площадками для празднования Нового 2019 года. Здесь будут развернуты торговые ряды с едой, напитками и сувенирами, а также запланированные концерты.

Читайте также: Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время проведения новогодне-рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде будет ограничено движение транспорта. А в работу наземного общественного транспорта будут внесены изменения.



Какие улицы перекроют в Киеве на новогодние праздники-2019: карта

Вдоль Владимирского проезда ограничат движение от дома №23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на улице Владимирской – от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

Подробный график перекрытия улиц:

- 19 декабря с 16:00 до 21:00;

- 24 декабря с 16:00 до 22:00;

- в новогоднюю ночь с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января;

- 1 января с 14:00 до 21:00;

- 7 января с 12:00 до 15:00 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Читайте также: Как будут работать банки в Украине на новогодние праздники: график

Также 24 декабря будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль переулка Рыльского с 00:00 до 23:00.

Объезд закрытых кварталов будет налажен по улице Крещатик, которая будет открыта для проезда автотранспорта в субботние, воскресные и праздничные дни. Также объезжать перекрытые улицы можно будет по улице Большая Житомирская.

Тех, кто решит отказаться от автомобиля на время праздников, ждут приятные изменения в работе общественного транспорта. В частности, пассажирский транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать до 3:00, а фуникулер – круглосуточно.

На время проведения праздничных мероприятий движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено.

Читайте также: Какой будет главная елка Украины в 2019 году: невероятные фото

Троллейбус №6 будет курсировать так: улица Юрия Кондратюка – проспект Маршала Рокоссовского – улица Полярная – улица Вышгородская – улица Кирилловская – Подольский спуск – улица Овручская – улица Герцена – улица Мельникова – станция метро "Лукьяновская". И в обратном направлении.

Троллейбус №16 будет курсировать так: улица Щусева – улица Рижская – улица Дорогожицкая – улица Мельникова – улица Сечевых стрельцов – улица Вячеслава Черновола – Воздухофлотский проспект. Так же в обратном направлении.

Троллейбус №18: улица Сошенко – улица Вышгородская – улица Кирилловская – Подольский спуск – улица Овручская – улица Герцена – улица Мельникова – улица Сечевых стрельцов – улица Вячеслава Черновола – Воздухофлотский проспект. В обратном направлении по этой же схеме.

Автобусные маршруты №24 и №114 на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде будут курсировать по схеме движения рабочего дня.