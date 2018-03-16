Новый госсекретарь США продолжит политику поддержки Украины, – Константин Елисеев
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев уверен, что новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео будет продолжать политику поддержки Украины.
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщают "Украинские новости".
"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", – убежден Константин Елисеев.
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Чиновник также заверил, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.
Кто такой Майк Помпео? Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.
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