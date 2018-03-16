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Новый госсекретарь США продолжит политику поддержки Украины, – Константин Елисеев

26 Читати новину українською
Майк Помпео
Майк Помпео

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев уверен, что новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео будет продолжать политику поддержки Украины.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщают "Украинские новости".

"Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать", – убежден Константин Елисеев.

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Чиновник также заверил, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.

Кто такой Майк Помпео? Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Администрация Президента
Источник: 24 Канал
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