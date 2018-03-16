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Новий держсекретар США продовжить політику підтримки України, – Костянтин Єлісєєв

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Майк Помпео
Майк Помпео

Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлисєєв упевнений, що новий державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео буде продовжувати політику підтримки України.

Про це він сказав в ефірі одного з українських тееканалів, повідомляють "Українські новини".

"Для нас дуже важлива послідовна й непохитна підтримка всією американською Адміністрацією позиції України у важливих питаннях відновлення суверенітету й територіальної цілісності. Ця підтримка посилюється двопартійною підтримкою з боку Конгресу США. Тому я думаю, що новий держсекретар після затвердження буде цю політику продовжувати", – переконаний Костянтин Єлісєєв.

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Чиновник також запевнив, що Україна продовжуватиме співробітництво й активно розвиватиме контакти зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті представників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді Держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.

Теги: Новини політики Новини України Адміністрація Президента Новини США
Джерело: 24 Канал
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