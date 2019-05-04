Новый император Японии впервые появился на публике

Император Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая, в субботу впервые появился на публике, чтобы со специально оборудованного во дворце балкона поздравить собравшихся перед дворцом людей.

В районе дворца с самого утра усилены меры безопасности, сообщил телеканал Fox. Поздравить монарха и других членов императорской семьи собрались тысячи японцев. Почетный император Акихито, который отрекся от престола, и его жена Митико не присутствовали на мероприятии.

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Я глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы. Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания,

– сказал император в своей речи.

Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. Согласно принятому парламентом закону об отречении отца, бывшего императора Акихито, это произошло ровно в 00:00 по токийскому времени (18:00 30 апреля по Киеву). Одновременно в Японии начался 1-й год "эпохи Рейва" ( "Благодатной гармонии"), именно так называется эпоха правления нового монарха.

Изменение названия эпохи является важным событием в Японии, поскольку она используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.



Император Нарухито и его 55-летняя жена Масако // Eugene Hoshiko

Что известно о новом императора Японии?Нарухито – первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Ему 59 лет. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Жена Нарухито 55-летняя Масако – дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. В императорской семьи есть дочь Айко, которая родилась 1 декабря 2001 года.



Принц Нарухито стал 126-м императором Японии.