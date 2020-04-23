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      Новый лесной пожар на Житомирщине: известно об угрожающих масштабах

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      У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа / Пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

      В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар и сразу приобрел угрожающих масштабов. Инцидент произошел в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза 23 апреля.

      Як повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 17:00 локалізація пожежі тривала.

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      Участь у гасінні брали:

      • щонайменше 50 осіб лісової охорони,
      • понад 10 одиниць техніки,
      • 25 рятувальників,
      • 4 автоцистерни,
      • авіація.

      На допомогу прибули й пожежні ланки сусідніх лісгоспів.

      За даними відомства, вогонь одночасно гасили:

      • у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу,
      • в Словечанському лісгоспі АПК.

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      До слова, 23 квітня дві масштабні лісові пожежі також спалахнули під Києвом. Відомо, що горить суха трава та суха рослинність.


      Нові штрафи за підпал трави чи пошкодження лісу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Новости Житомира Пожар
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