Новый лесной пожар на Житомирщине: известно об угрожающих масштабах
В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар и сразу приобрел угрожающих масштабов. Инцидент произошел в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза 23 апреля.
Як повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 17:00 локалізація пожежі тривала.
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Участь у гасінні брали:
- щонайменше 50 осіб лісової охорони,
- понад 10 одиниць техніки,
- 25 рятувальників,
- 4 автоцистерни,
- авіація.
На допомогу прибули й пожежні ланки сусідніх лісгоспів.
За даними відомства, вогонь одночасно гасили:
- у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу,
- в Словечанському лісгоспі АПК.
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До слова, 23 квітня дві масштабні лісові пожежі також спалахнули під Києвом. Відомо, що горить суха трава та суха рослинність.
Нові штрафи за підпал трави чи пошкодження лісу / Інфографіка 24 каналу
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