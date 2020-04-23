Нова лісова пожежа на Житомирщині: відомо про загрозливі масштаби

У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа та одразу набула загрозливих масштабів. Інцидент трапився в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу 23 квітня.

Як повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 17:00 локалізація пожежі тривала.

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Участь у гасінні брали:

щонайменше 50 осіб лісової охорони,

понад 10 одиниць техніки,

25 рятувальників,

4 автоцистерни,

авіація.

На допомогу прибули й пожежні ланки сусідніх лісгоспів.

За даними відомства, вогонь одночасно гасили:

у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу,

в Словечанському лісгоспі АПК.

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До слова, 23 квітня дві масштабні лісові пожежі також спалахнули під Києвом. Відомо, що горить суха трава та суха рослинність.



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