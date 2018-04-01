Новый масштабный пожар в России: вспыхнул деревообрабатывающий

В воскресенье, 1 апреля, крупный пожар вспыхнул в Бокситогорском районе Ленинградской области России. Возгорание возникло на одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Отметим, что предприятие расположено в селе Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. На его территории около 7:00 загорелся склад готовой продукции.

Читайте также: Кемеровчанин, потерявший всю свою семью в результате пожара в ТЦ, опубликовал новое видео трагедии



Фото с места пожара на деревообрабатывающем предприятии в России

Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составила 400 квадратных метров, и ей присвоили второй уровень сложности. Впоследствии, в 10:25, площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, и уровень сложности повысили до третьего.

Отметим, что ликвидация пожара осложняется порывами ветра. К тушению огня привлечены 26 единиц техники чрезвычайников и 73 члена личного состава.

По предварительным данным, угрозы населению нет.

️Площадь пожара на деревообрабатывающем складе в Ленобласти возросла до 2000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, ведется наращивание группировки спасателей на месте ЧП. pic.twitter.com/yHt1bgfvG8 — Пятый канал Новости (@5tv) 1 квітня 2018 р.

К слову, 25 марта вспыхнул масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. По официальным данным, в нем погибло 64 человека, из них – 41 ребенок.