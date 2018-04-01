Новый масштабный пожар в России: вспыхнул деревообрабатывающий
В воскресенье, 1 апреля, крупный пожар вспыхнул в Бокситогорском районе Ленинградской области России. Возгорание возникло на одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
Отметим, что предприятие расположено в селе Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. На его территории около 7:00 загорелся склад готовой продукции.
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Фото с места пожара на деревообрабатывающем предприятии в России
Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составила 400 квадратных метров, и ей присвоили второй уровень сложности. Впоследствии, в 10:25, площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, и уровень сложности повысили до третьего.
Отметим, что ликвидация пожара осложняется порывами ветра. К тушению огня привлечены 26 единиц техники чрезвычайников и 73 члена личного состава.
По предварительным данным, угрозы населению нет.
К слову, 25 марта вспыхнул масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. По официальным данным, в нем погибло 64 человека, из них – 41 ребенок.