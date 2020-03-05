Новый министр Немчинов извинился у "слуг народа" за свое " порохоботство"

После назначения нового министра Кабинета министров Олега Немчинова обвинили в "порохоботстве". Мол, во время избирательной кампании тот активно поддерживал пятого президента Петра Порошенко и критиковал Владимира Зеленского.

Впрочем уже на следующий день народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что Немчинов попросил прощения за свое поведение.

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В лице нашей фракции он извинился перед всем украинским народом,

- объяснил Тищенко в комментарии телеграмм-каналу "Pavlovsky News".

Нардеп также подчеркнул, что Немчинов именно так и сказал: "Такая ошибка была в моей жизни, но я прошу прощения за нее". Одновременно телеграмм-канал "Правда Качуры" утверждает, что министр извинился, в частности, и за свои посты о Владимире Зеленском.

"Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал его лично, то кардинально изменил свое мнение", – цитирует Олега Немичнов в телеграмм-канале.

Тищенко о Немчинове: смотрите видео телеграмм-канала " Pavlovsky News"

Что известно о "порохоботстве" Олега Немчинова?

Оно в основном ограничивалось личной страничкой будущего министра в фейсбуке. Во время президентской компании Немчинов откровенно "топил" за Порошенко, но не упускал возможности и пошутить о Владимире Зеленском.



В частности, Олег Немчинов называл будущего президента Украины "резидентом", приводил шуточные аналогии между Владимиром Зеленским и Василием Голобородько. Летом 2019 года он даже участвовал в праймериз "Европейской солидарности".