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      Новий міністр Немчінов перепросив у "слуг народу" за своє "порохоботство"

      - Читать новость на русском
      Олег Немічнов – новий міністр Кабінету міністрів / фото з фейсбуку

      Після призначення нового міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова звинуватили у "порохоботстві". Мовляв, під час виборчої кампанії той активно підтримував п'ятого президента Петра Порошенка і критикував Володимира Зеленського.

      Втім уже наступного дня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що Немчінов попросив вибачення за свою поведінку.

      Цікаво: Учасник АТО і викладач: що відомо про нового міністра Кабміну Олега Немчінова

      В особі нашої фракції він вибачився перед усім українським народом,
      – пояснив Тищенко у коментарі телеграм-каналу "Pavlovsky News".

      Нардеп також підкреслив, що Немчінов саме так і сказав: "Така помилка була у моєму житті, але я прошу вибачення за неї". Водночас телеграм-канал "Правда Качури" стверджує, що міністр перепросив, зокрема, і за свої пости про Володимира Зеленського.

      "Усі факти про Зеленського били поширені з недостовірних джерел. Коли я дізнався його особисто, то кардинально змінив власну думку", – цитує Олега Немічнова телеграм-канал.

      Тищенко про Немчінова: дивіться відео телеграм-каналу "Pavlovsky News"

      Що відомо про "порохоботство" Олега Немчінова?Воно здебільшого обмежувалося особистою сторінкою майбутнього міністра у фейсбуці. Під час президентської компанії Немчінов відверто "топив" за Порошенка, але не втрачав нагоди і пожартувати про Володимира Зеленського.

      Зокрема, Олег Немчінов називав майбутнього президента України "резидентом", наводив жартівливі аналогії між Володимиром Зеленським і Василем Голобородьком. Влітку 2019 року він навіть брав участь у праймеріз "Європейської солідарності".

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Новини України Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Слуга народу Микола Тищенко Олег Немчінов Новини політики
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