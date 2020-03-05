Новий міністр Немчінов перепросив у "слуг народу" за своє "порохоботство"

Після призначення нового міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова звинуватили у "порохоботстві". Мовляв, під час виборчої кампанії той активно підтримував п'ятого президента Петра Порошенка і критикував Володимира Зеленського.

Втім уже наступного дня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, що Немчінов попросив вибачення за свою поведінку.

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В особі нашої фракції він вибачився перед усім українським народом,

– пояснив Тищенко у коментарі телеграм-каналу "Pavlovsky News".

Нардеп також підкреслив, що Немчінов саме так і сказав: "Така помилка була у моєму житті, але я прошу вибачення за неї". Водночас телеграм-канал "Правда Качури" стверджує, що міністр перепросив, зокрема, і за свої пости про Володимира Зеленського.

"Усі факти про Зеленського били поширені з недостовірних джерел. Коли я дізнався його особисто, то кардинально змінив власну думку", – цитує Олега Немічнова телеграм-канал.

Тищенко про Немчінова: дивіться відео телеграм-каналу "Pavlovsky News"

Що відомо про "порохоботство" Олега Немчінова?Воно здебільшого обмежувалося особистою сторінкою майбутнього міністра у фейсбуці. Під час президентської компанії Немчінов відверто "топив" за Порошенка, але не втрачав нагоди і пожартувати про Володимира Зеленського.



Зокрема, Олег Немчінов називав майбутнього президента України "резидентом", наводив жартівливі аналогії між Володимиром Зеленським і Василем Голобородьком. Влітку 2019 року він навіть брав участь у праймеріз "Європейської солідарності".