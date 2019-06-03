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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Новый парламент обновится на 70%, – эксперт

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      В новой Верховной Раде будет много народных депутатов не из политики
      В новой Верховной Раде будет много народных депутатов не из политики / 24 канал

      Верховная Рада IX созыва может серьезно обновиться по сравнению с предыдущим составом парламента. Ведь и "Слуга народа", и "Голос" декларируют желание привести новые лица под купол на Грушевского.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

      "Большинство нардепов будут не из политики. У Зеленского не очень доверяют нынешним политикам. Вакарчук, похоже, пройдет в парламент, тоже декларирует обновление. Процент обновления может составить более 70%. Это даст возможность провести серьезные изменения. У Зеленского все законодательные инициативы откладывают на новый парламент", – отмечает Владимир Фесенко.

      В то же время, отмечает политолог, как себя проявят новые люди, неизвестно. Новым парламентариям понадобится время на адаптацию.

      Может случиться, как в нынешнем парламенте: новые депутаты от старых коллег освоили их привычки – кнопкодавство, прогулы. И превратятся в болото из-за отсутствия опыта и компетенции. Тогда парламент будет слабым и в итоге конфликтным. Через год его могут распустить,
      – говорит политолог.

      В то же время, возможно, будет борьба старого и нового. Или новые парламентарии серьезно изменят практику работы Верховной Рады и сформируют новые традиции.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      Верховний Рада

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Верховная Рада Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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