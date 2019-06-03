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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Новий парламент оновиться на 70%, – експерт

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      В новій Верховній Раді буде багато народних депутатів не з політики
      В новій Верховній Раді буде багато народних депутатів не з політики / 24 канал

      Верховна Рада ІХ скликання може серйозно оновитись в порівнянні з попереднім складом парламенту. Адже і "Слуга народу", і "Голос" декларують бажання привести нові обличчя під купол на Грушевського.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      "Більшість нардепів будуть не з політики. В Зеленського не дуже довіряють нинішнім політикам. Вакарчук, схоже, пройде в парламент, теж декларує оновлення. Відсоток оновлення може скласти понад 70%. Це дасть можливість провести серйозні зміни. У Зеленського всі законодавчі ініціативи відкладають на новий парламент", – зазначає Володимир Фесенко.

      Водночас, зауважує політолог, як себе проявлять нові люди, невідомо. Новим парламентаріям знадобиться час на адаптацію.

      Може статися, як у нинішньому парламенті: нові депутати від старих колег освоїли їхні звички – кнопкодавство, прогули. І перетворяться в болото через відсутність досвіду і компетенції. Тоді парламент буде слабким і в підсумку конфліктним. Через рік його можуть розпустити,
      – говорить політолог.

      Водночас може буде боротьба старого і нового. Або ж нові парламентарі серйозно змінять практику роботи Верховної Ради і сформують нові традиції.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      Верховний Рада

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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