Новый самый высокий небоскреб Японии построят в Токио: головокружительный проект

Японский застройщик Mori Building совместно с бюро Mori Building Pelli Clarke Pelli Architects построят новый самый высокий небоскреб Японии высотой 330 метров.

Небоскреб появится в Токио и станет одним из трех небоскребов, которые проектировали Pelli Clarke Pelli Architects для застройщика в рамках района Торамон-Азабудай в центральной части японской столицы, сообщает Dezeen.

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Что известно о новом небоскребе? Здание будет иметь примерно 330 метров в высоту и будет на 30 метров выше, чем небоскреб Abeno Harukas в Осаке, который на сегодня является самым высоким зданием Японии.

По словам соучредителя бюро Pelli Clarke Pelli Architects Фреда Кларка, новый небоскреб в Токио должен стать тем символом, который туристы видят первым, прибывая в город.



Новый небоскреб должен стать символом Токио / Фото: dezeen.com

Ожидается, что его строительство завершат в 2023 году.

Рядом с 330-метровым сооружением должна вырасти еще одна башня высотой 263 метра, которая станет вторым самым высоким зданием в городе.

Башни уходят в небо мощным жестом, добавляя позитивную нотку горизонту Токио. Это монументальные сооружения, которые запоминаются и создадут новый центр Токио,

– убежден Фред Кларк.



Новый квартал с небоскребами построят в центре Токио / Фото: dezeen.com

Как будет выглядеть центр Токио с новыми небоскребами: смотрите видео

Рядом с высочайшими небоскребами появится футуристический квартал, спроектированный бюро известного лондонского дизайнера Томаса Хезервика.



Проект нового квартала с небоскребами в центре Токио / Фото: mori.jp

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