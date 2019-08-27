22:18
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Новый самый высокий небоскреб Японии построят в Токио: головокружительный проект

      76 Читати новину українською
      Новый самый высокий небоскреб Японии появится в Токио
      Новый самый высокий небоскреб Японии появится в Токио / dezeen.com

      Японский застройщик Mori Building совместно с бюро Mori Building Pelli Clarke Pelli Architects построят новый самый высокий небоскреб Японии высотой 330 метров.

      Небоскреб появится в Токио и станет одним из трех небоскребов, которые проектировали Pelli Clarke Pelli Architects для застройщика в рамках района Торамон-Азабудай в центральной части японской столицы, сообщает Dezeen.

      Актуально! Крупнейший аэропорт мира достроили в Китае: 3D-тур и фото изнутри

      Что известно о новом небоскребе? Здание будет иметь примерно 330 метров в высоту и будет на 30 метров выше, чем небоскреб Abeno Harukas в Осаке, который на сегодня является самым высоким зданием Японии.

      По словам соучредителя бюро Pelli Clarke Pelli Architects Фреда Кларка, новый небоскреб в Токио должен стать тем символом, который туристы видят первым, прибывая в город.

      Японія Токіо хмарочос
      Новый небоскреб должен стать символом Токио / Фото: dezeen.com

      Ожидается, что его строительство завершат в 2023 году.

      Рядом с 330-метровым сооружением должна вырасти еще одна башня высотой 263 метра, которая станет вторым самым высоким зданием в городе.

      Башни уходят в небо мощным жестом, добавляя позитивную нотку горизонту Токио. Это монументальные сооружения, которые запоминаются и создадут новый центр Токио,
      – убежден Фред Кларк.

      Японія Токіо хмарочос
      Новый квартал с небоскребами построят в центре Токио / Фото: dezeen.com

      Как будет выглядеть центр Токио с новыми небоскребами: смотрите видео

      Рядом с высочайшими небоскребами появится футуристический квартал, спроектированный бюро известного лондонского дизайнера Томаса Хезервика.

      Токіо хмарочоси Японія
      Проект нового квартала с небоскребами в центре Токио / Фото: mori.jp

      Смотрите также: Куб с дыркой: отель по проекту легендарной Захи Хадид открывают в Дубае

      blog_ava
      9 опасных признаков тромбоза, которые нельзя игнорировать
      сегодня
      79723
      Теги: Крутые здания Архитектура Япония Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      сегодня , 22:10 Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      37
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      сегодня , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 197
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      348
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 20:46 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      768
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 20:45 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 229
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук