Новий найвищий хмарочос Японії збудують в Токіо: запаморочливий проект

Японський забудовник Mori Building спільно з бюро Mori Building Pelli Clarke Pelli Architects збудують новий найвищий хмарочос Японії висотою 330 метрів.

Хмародер з'явиться у Токіо і стане одним із трьох хмарочосів, які проектував Pelli Clarke Pelli Architects для забудовника в рамках району Торамон-Азабудай в центральній частині японської столиці, інформує Dezeen.

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Що відомо про новий хмарочос? Висотка матиме приблизно 330 метрів заввишки і буде на 30 метрів вищою, ніж хмарочос Abeno Harukas в Осаці, який на сьогодні є найвищою будівлею Японії.

За словами співзасновника бюро Pelli Clarke Pelli Architects Фреда Кларка, новий хмарочос у Токіо має стати тим символом, який туристи бачитимуть першим, прибуваючи в місто.



Новий хмарочос має стати символом Токіо / Фото: dezeen.com

Очікується, що його будівництво завершать у 2023 році.

Поруч з 330-метровою спорудою має вирости ще одна вежа висотою 263 метри, яка стане другою найвищою будівлею в місті.

Вежі сягають у небо потужним жестом, додаючи позитивної нотки до горизонту Токіо. Це монументальні споруди, які запам'ятовуються і створять новий центр Токіо,

– переконаний Фред Кларк.



Новий квартал з хмарочосами збудують в центрі Токіо / Фото: dezeen.com

Як виглядатиме центр Токіо з новими хмарочосами: дивіться відео

Поруч з найвищими хмарочосами з’явиться футуристичний квартал, спроектований бюро відомого лондонського дизайнера Томаса Хезервіка.



Проект нового кварталу з хмарочосами в центрі Токіо / Фото: mori.jp

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