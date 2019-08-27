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      Новий найвищий хмарочос Японії збудують в Токіо: запаморочливий проект

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      Новий найвищий хмарочос Японії з'явиться в Токіо
      Новий найвищий хмарочос Японії з'явиться в Токіо / dezeen.com

      Японський забудовник Mori Building спільно з бюро Mori Building Pelli Clarke Pelli Architects збудують новий найвищий хмарочос Японії висотою 330 метрів.

      Хмародер з'явиться у Токіо і стане одним із трьох хмарочосів, які проектував Pelli Clarke Pelli Architects для забудовника в рамках району Торамон-Азабудай в центральній частині японської столиці, інформує Dezeen.

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      Що відомо про новий хмарочос? Висотка матиме приблизно 330 метрів заввишки і буде на 30 метрів вищою, ніж хмарочос Abeno Harukas в Осаці, який на сьогодні є найвищою будівлею Японії.

      За словами співзасновника бюро Pelli Clarke Pelli Architects Фреда Кларка, новий хмарочос у Токіо має стати тим символом, який туристи бачитимуть першим, прибуваючи в місто.

      Японія Токіо хмарочос
      Новий хмарочос має стати символом Токіо / Фото: dezeen.com

      Очікується, що його будівництво завершать у 2023 році.

      Поруч з 330-метровою спорудою має вирости ще одна вежа висотою 263 метри, яка стане другою найвищою будівлею в місті.

      Вежі сягають у небо потужним жестом, додаючи позитивної нотки до горизонту Токіо. Це монументальні споруди, які запам'ятовуються і створять новий центр Токіо,
      – переконаний Фред Кларк.

      Японія Токіо хмарочос
      Новий квартал з хмарочосами збудують в центрі Токіо / Фото: dezeen.com

      Як виглядатиме центр Токіо з новими хмарочосами: дивіться відео

      Поруч з найвищими хмарочосами з’явиться футуристичний квартал, спроектований бюро відомого лондонського дизайнера Томаса Хезервіка.

      Токіо хмарочоси Японія
      Проект нового кварталу з хмарочосами в центрі Токіо / Фото: mori.jp

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      Теги: Новини нерухомості світу Японія Архітектура Круті будівлі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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