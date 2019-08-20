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      Найбільший аеропорт світу за проектом добудували в Китаї: 3D-тур і фото зсередини

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      Аеропорт Пекін Дасін претендує на звання найбільшого у світі
      Аеропорт Пекін Дасін претендує на звання найбільшого у світі / zaha-hadid.com

      У столиці Китаю тривають останні роботи перед відкриттям одного з найбільших аеропортів планети – Пекін Дасін.

      Над проектом працювало імените архітектурне бюро Zaha Hadid Architects. Будівлю називають однією з найочікуваніших у 2019 році, а відкриття заплановане на 30 вересня цього року, пише Dezeen.

      Дивіться також: Як виглядають топ-5 найпопулярніших аеропортів Європи

      Напередодні відкриття мандрівникам випала нагода побувати в новозбудованому аеропорту, не виходячи з дому.

      Що варто знати про аеропорт Пекін Дасін? Аеропорт площею 700 тис метрів квадратних стане одним з найбільших в світі. Він матиме 7 злітно-посадкових смуг та 78 гейтів.

      Летовище зможе приймати до 45 мільйонів пасажирів на рік, до 2025 року заплановано збільшити пасажиропотік до 72 млн на рік.

      Будівля спроектована у вигляді гігантської квітки, на яку дизайнерів надихнула традиційна китайська архітектура.

      аеропорт Пекін Дасін Заха Хадід
      Будівля аеропорту Пекін Дасін спроектована у вигляді величезної квітки / Фото: zaha-hadid.com

      Таке проектування дозволить мінімізувати відстані, які паасажирам доводиться долати при реєстрації чи пересадках у великих аеропортах.

      Інтер'єр аеропорту Пекін Дасін напередодні відкриття: дивіться фото

       

       

      Прогулятись терміналами аеропорту можна завдяки 3D-туру на сайті CGTN.

      У Дубаї незабаром відкриється готель, над проектом якого встигла попрацювати ще сама Заха Хадід.

      Дізнайтесь більше:
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      Теги: Новини нерухомості світу Новини нерухомості Круті будівлі авіація Архітектура Китай
      Джерело: 24 канал
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