Найбільший аеропорт світу за проектом добудували в Китаї: 3D-тур і фото зсередини

У столиці Китаю тривають останні роботи перед відкриттям одного з найбільших аеропортів планети – Пекін Дасін.

Над проектом працювало імените архітектурне бюро Zaha Hadid Architects. Будівлю називають однією з найочікуваніших у 2019 році, а відкриття заплановане на 30 вересня цього року, пише Dezeen.

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Напередодні відкриття мандрівникам випала нагода побувати в новозбудованому аеропорту, не виходячи з дому.

Що варто знати про аеропорт Пекін Дасін? Аеропорт площею 700 тис метрів квадратних стане одним з найбільших в світі. Він матиме 7 злітно-посадкових смуг та 78 гейтів.

Летовище зможе приймати до 45 мільйонів пасажирів на рік, до 2025 року заплановано збільшити пасажиропотік до 72 млн на рік.

Будівля спроектована у вигляді гігантської квітки, на яку дизайнерів надихнула традиційна китайська архітектура.



Будівля аеропорту Пекін Дасін спроектована у вигляді величезної квітки / Фото: zaha-hadid.com

Таке проектування дозволить мінімізувати відстані, які паасажирам доводиться долати при реєстрації чи пересадках у великих аеропортах.

Інтер'єр аеропорту Пекін Дасін напередодні відкриття: дивіться фото

Прогулятись терміналами аеропорту можна завдяки 3D-туру на сайті CGTN.

У Дубаї незабаром відкриється готель, над проектом якого встигла попрацювати ще сама Заха Хадід.