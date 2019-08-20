Крупнейший аэропорт мира достроили в Китае: 3D-тур и фото изнутри

В столице Китая продолжаются последние работы перед открытием одного из крупнейших аэропортов планеты – Пекин Дасин.

Над проектом работало именитое архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Здание называют одним из самых ожидаемых в 2019 году, а открытие запланировано на 30 сентября этого года, пишет Dezeen.

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Накануне открытия путешественникам представилась возможность побывать в новом аэропорту, не выходя из дома.

Что стоит знать об аэропорте Пекин Дасин? Аэропорт площадью 700 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в мире. Он будет иметбь 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.

Аэродром сможет принимать до 45 миллионов пассажиров в год, к 2025 году планируется увеличить пассажиропоток до 72 млн в год.

Здание спроектировано в виде гигантского цветка, на который дизайнеров вдохновила традиционная китайская архитектура.



Здание аэропорта Пекин Дасин спроектировано в виде огромного цветка / фото: zaha-hadid.com

Такое проектирование позволит минимизировать расстояния, которые паасажирам приходится преодолевать при регистрации или пересадках в крупных аэропортах.

Интерьер аэропорта Пекин Дасин накануне открытия: смотрите фото

Прогуляться по терминалам аэропорта можно благодаря 3D-туру на сайте CGTN.

В Дубае скоро откроется отель, над проектом которого успела поработать еще сама Заха Хадид.

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