19:59
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Крупнейший аэропорт мира достроили в Китае: 3D-тур и фото изнутри

      202 Читати новину українською
      Аэропорт Пекин Дасин претендует на звание крупнейшего в мире
      Аэропорт Пекин Дасин претендует на звание крупнейшего в мире / zaha-hadid.com

      В столице Китая продолжаются последние работы перед открытием одного из крупнейших аэропортов планеты – Пекин Дасин.

      Над проектом работало именитое архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Здание называют одним из самых ожидаемых в 2019 году, а открытие запланировано на 30 сентября этого года, пишет Dezeen.

      Смотрите также: Как выглядят топ-5 самых популярных аэропортов Европы

      Накануне открытия путешественникам представилась возможность побывать в новом аэропорту, не выходя из дома.

      Что стоит знать об аэропорте Пекин Дасин? Аэропорт площадью 700 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в мире. Он будет иметбь 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.

      Аэродром сможет принимать до 45 миллионов пассажиров в год, к 2025 году планируется увеличить пассажиропоток до 72 млн в год.

      Здание спроектировано в виде гигантского цветка, на который дизайнеров вдохновила традиционная китайская архитектура.

      аеропорт Пекін Дасін Заха Хадід
      Здание аэропорта Пекин Дасин спроектировано в виде огромного цветка / фото: zaha-hadid.com

      Такое проектирование позволит минимизировать расстояния, которые паасажирам приходится преодолевать при регистрации или пересадках в крупных аэропортах.

      Интерьер аэропорта Пекин Дасин накануне открытия: смотрите фото

       

       

      Прогуляться по терминалам аэропорта можно благодаря 3D-туру на сайте CGTN.

      В Дубае скоро откроется отель, над проектом которого успела поработать еще сама Заха Хадид.

      УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:

      •  
      blog_ava
      Россия хочет видеть в G7 еще три страны
      сегодня
      613
      Теги: авиация Новости недвижимости Новости недвижимости мира Китай Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      42
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 488
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 562
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      276
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1214
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук