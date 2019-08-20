Крупнейший аэропорт мира достроили в Китае: 3D-тур и фото изнутри
В столице Китая продолжаются последние работы перед открытием одного из крупнейших аэропортов планеты – Пекин Дасин.
Над проектом работало именитое архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Здание называют одним из самых ожидаемых в 2019 году, а открытие запланировано на 30 сентября этого года, пишет Dezeen.
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Накануне открытия путешественникам представилась возможность побывать в новом аэропорту, не выходя из дома.
Что стоит знать об аэропорте Пекин Дасин? Аэропорт площадью 700 тысяч квадратных метров станет одним из крупнейших в мире. Он будет иметбь 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.
Аэродром сможет принимать до 45 миллионов пассажиров в год, к 2025 году планируется увеличить пассажиропоток до 72 млн в год.
Здание спроектировано в виде гигантского цветка, на который дизайнеров вдохновила традиционная китайская архитектура.
Здание аэропорта Пекин Дасин спроектировано в виде огромного цветка / фото: zaha-hadid.com
Такое проектирование позволит минимизировать расстояния, которые паасажирам приходится преодолевать при регистрации или пересадках в крупных аэропортах.
Интерьер аэропорта Пекин Дасин накануне открытия: смотрите фото
Прогуляться по терминалам аэропорта можно благодаря 3D-туру на сайте CGTN.
В Дубае скоро откроется отель, над проектом которого успела поработать еще сама Заха Хадид.
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