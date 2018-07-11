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Новый взрыв в Афганистане: есть погибшие, много пострадавших

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Новый взрыв в Афганистане
Новый взрыв в Афганистане / www.radiosvoboda

Во вторник, 10 июля, в Афганистане неизвестные ворвались в Департамент образования. В результате взрыва по меньшей мере 2 человека погибли.

Об этом сообщает Reuters.

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Взрыв произошел на востоке Афганистана, в городе Джалалабад. Когда атака завершилась, представитель провинциального губернатора Атталлах Хогяни заявил, что 2 человека погибли, 10 получили ранения.

Однако неизвестное количество людей осталось внутри здания, поэтому, вероятно, что погибших может быть гораздо больше.

Напомним, 10 июля, в Афганистане террорист-смертник взорвал свой автомобиль со взрывчаткой. В результате взрыва по меньшей мере 10 человек погибли, 4 получили ранения.

Теги: Оружие Взрыв Жертвы Афганістан
Источник: 24 канал
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