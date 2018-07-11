Новий вибух в Афганістані: є загиблі, багато постраждалих
У вівторок, 10 липня, в Афганістані невідомі увірвалися у Департамент освіти. У результаті вибуху щонайменше 2 людей загинули.
Про це повідомляє Reuters.
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Вибух відбувся на сході Афганістану, у місті Джалалабад. Коли атака завершилась, представник провінційного губернатора Атталлах Хогяні заявив, що 2 людей загинули, 10 отримали поранення.
Проте невідома кількість людей залишилася всередині будівлі, тому, ймовірно, що загиблих може бути набагато більше.
Нагадаємо, 10 липня, у Афганістані терорист-смертник підірвав свій автомобіль із вибухівкою. У результаті вибуху щонайменше 10 людей загинули, 4 отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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