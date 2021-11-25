Новым главой Интерпола стал генерал-майор из ОАЭ, которого связывают с пытками политзаключенных

Международную организацию уголовной полиции Интерпол возглавил генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси из ОАЭ. Таким назначением обеспокоены в Европарламенте.

Раиси будет возглавлять организацию в течение 4 лет. Его роль будет преимущественно церемониальной. Повседневным управлением Интерпола будет заниматься генсекретарь Юрген Шток.

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Ранее Раиси был членом Исполнительного комитета Интерпола. Он планирует работать над модернизацией организации.

Против нового главы Интерпола подали в суд в 5 странах

Назначением Раиси возмутились правозащитные организации и Европарламент. Трое дипломатов уже написали письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы предупредить о последствиях такого решения.

Избрание генерал-майора Аль-Раиси подорвет миссию и репутацию Интерпола и серьезно повлияет на способность организации эффективно работать по назначению,

– говорится в письме.

Против Раиси открыли уголовные дела по меньшей мере в 5 странах. Его обвиняют в пытках, в частности во Франции и Турции, где проходили выборы.

По данным издания, мужчина возглавил организацию после "щедрого финансирования Интерпола со стороны ОАЭ", штаб-квартира которого расположена во французском Лионе.

Раиси пытал политических заключенных

Как пишет Euronews, Раиси связывают с пытками высокопоставленных политических заключенных в ОАЭ:

диссидента Ахмеда Мансура ,

, британского ученого Майкла Хеджеса, которого в 2018 году обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению.

Позже Хеджеса помиловали, но Мансур до сих пор остается за решеткой.