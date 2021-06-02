Новым президентом Израиля избрали Ицхака Герцога

В Израиле депутаты однопалатного парламента избрали для страны нового президента. Эту должность будет занимать Ицхак Герцог.

Отмечается, что в первой декаде июля он придет на замену Реувену Ривлину, у которого подходит к завершению 7-летний президентский срок.

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Голосование за президента Израиля

О начале голосования сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.

В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля,

– отметили дипломаты.

Парламентский канал показал урну для голосования у трибуны спикера. К ней по одному по алфавиту подходили депутаты и опускали бюллетени.

Победу на выборах одержал Ицхак Герцог – его поддержали 87 депутатов. Его оппонентка получила – 27. Еще шесть депутатов воздержались.

Что известно о кандидатах

На кресло президента страны претендовали 2 кандидата:

Ицхак Герцог – с 2018 года руководитель Еврейского агентства для Израиля " Сохнут";

– с 2018 года руководитель Еврейского агентства для Израиля " Сохнут"; Мирьям Перец – вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны. В 2018 году ее удостоили престижной премии за вклад в "укрепление израильского духа".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже поздравил новоизбранного президента Ицхака Герцога.