Новым президентом Израиля избрали Ицхака Герцога

В Израиле депутаты однопалатного парламента избрали для страны нового президента. Эту должность будет занимать Ицхак Герцог.
Отмечается, что в первой декаде июля он придет на замену Реувену Ривлину, у которого подходит к завершению 7-летний президентский срок.
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Голосование за президента Израиля
О начале голосования сообщили в министерстве иностранных дел Израиля.
В Кнессете началось тайное голосование депутатов по выборам президента Израиля,
– отметили дипломаты.
Парламентский канал показал урну для голосования у трибуны спикера. К ней по одному по алфавиту подходили депутаты и опускали бюллетени.
Победу на выборах одержал Ицхак Герцог – его поддержали 87 депутатов. Его оппонентка получила – 27. Еще шесть депутатов воздержались.
Что известно о кандидатах
На кресло президента страны претендовали 2 кандидата:
- Ицхак Герцог – с 2018 года руководитель Еврейского агентства для Израиля " Сохнут";
- Мирьям Перец – вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны. В 2018 году ее удостоили престижной премии за вклад в "укрепление израильского духа".