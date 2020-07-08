Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов".

Александр Лось официально возглавил "Антонов": детали

42-летний Александр Лось стал директором "Антонова" согласно приказа генерального директора Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. Последний подписал документ 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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С 9 июня по июля 7 июля Александр Лось временно исполнял обязанности президента "Антонова". А перед этим на государственном предприятии занимал должность вицепрезидента по проектированию.

За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вицепрезидента "Антонова". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта,

– подчеркивают в Укроборонпроме.

Здесь добавляют, что обновление руководящего состава "Антонова" позволит:

выстроить прозрачные процессы корпоративного управления,

осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты;

ускорить темпы изготовления самолетов линейки Ан.

Комментарий Александра Лося о назначении

Александр Лось, со своей стороны, подчеркнул, что "это назначение – высокая честь и большая ответственность за дальнейшую судьбу предприятия и его коллектива". Он выразил надежду, что путь развития предприятия и в дальнейшем будет прозрачным и эффективным.

Среди перспективных направлений деятельности "Антонова" новый руководитель определил:

продолжение работы над моделью организации – создание системы и структуры эффективной модели управления;

внедрение системы публичной ответственности руководителей;

разработку и введение стратегии развития, новых стандартов производства, сервиса и менеджмента.

Особое внимание уделил строительству транспортного самолета Ан-178 по перуанскому контракту. Об этом сообщает пресс-служба Антонова.

Биография Александра Лося: коротко

Родился 5 марта 1978 года.

В 2001 году окончил Киевский международный университет гражданской авиации (НАУ) по специальности самолетостроения и вертолетостроения, а также институт последипломного обучения НАУ по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия.

На "Антонове" работает с 2002 года.

За это время, в частности, занимал должности начальника сектора, заместителя начальника отдела, заместителя главного конструктора систем управления гидравлики и шасси.

Лось – кандидат технических наук. Отмечен медалью "За труд и доблесть" в 2009 году.

Выдержки из декларации

В 2018 году по основному месту работы он заработал 818 262 гривны , а по совместительству – 18 832 гривны . Наличными на его руках находятся 225 тысяч гривен и 190тысяч долларов . Также на него записан нематериальный электронный актив ценой в 28 тысяч гривен (что именно – не уточнено).

, а по совместительству – . Наличными на его руках находятся . Также на него записан нематериальный электронный актив ценой в (что именно – не уточнено). Что касается недвижимости, Александр Лось обладает:

– земельным участком площадью 492 квадратных метра в Липовом Скитике Васильковского района Киевской области (купил ее по 84 496 гривен);

– садовым домом на 114,4 квадратных метра в Липовом Скитике (приобрел за 126 820 гривен);

– квартирой на 69,9 квадратов в Киеве (стоимость – неизвестна);

– участком на 18 квадратных метров в Киеве (что это такое – информации нет).

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Что предшествовало назначению Александра Лося

9 июня директор Укроборонпрома принял решение об увольнении руководителя госпредприятия Александра Донца.

Произошло это после того, как комиссия Укроборонпрома осуществила проверку "Антонова" . Она выявила многочисленные нарушения, в частности неэффективное управление госпредприятием, нецелевое использование государственной собственности и злоупотребления со стороны руководства, которые могли привести к причинению убытков государству.

. Она выявила многочисленные нарушения, в частности госпредприятием, и со стороны руководства, которые могли привести к причинению убытков государству. В Укроборонпроме отметили, что все эти результаты передали в СБУ и Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Также акт проверки направили и в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, Офиса Президента и Кабмина.

и Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Также акт проверки направили и в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, Офиса Президента и Кабмина. Временно исполнять обязанности руководителя предприятия стал вицепрезидент из проекта "Антонова" Александр Лось.

15 июня Окружной административный суд Киева признал незаконным приказ Абромавичуса об увольнении Донца . Несмотря на это, как утверждают юристы компании "Ильяшев и Партнеры", Абромавичус издал еще один приказ об увольнении.

. Несмотря на это, как утверждают юристы компании "Ильяшев и Партнеры", Абромавичус издал еще один приказ об увольнении. В конце концов профсоюзная организация госпредприятия "Антонов" заявила, что подает иск об отмене указа Кабмина, который подчинил компанию госконцерну "Укроборонпром". Она требует вывести компанию из-под "Укроборонпрома" . Позже организация подчеркнула, что не планирует подавать такой иск.

. Позже организация подчеркнула, что не планирует подавать такой иск. В Укроборонпроме уверяют, что они в полной мере выполнили свои обязательства перед Донцом , предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.

, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом. Сам Донец отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

К теме! "Антонов" – крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Это государственное предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".