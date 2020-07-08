Новым руководителем "Антонова" стал Александр Лось: что известно
Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов".
Александр Лось официально возглавил "Антонов": детали
42-летний Александр Лось стал директором "Антонова" согласно приказа генерального директора Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. Последний подписал документ 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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С 9 июня по июля 7 июля Александр Лось временно исполнял обязанности президента "Антонова". А перед этим на государственном предприятии занимал должность вицепрезидента по проектированию.
За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вицепрезидента "Антонова". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта,
– подчеркивают в Укроборонпроме.
Здесь добавляют, что обновление руководящего состава "Антонова" позволит:
- выстроить прозрачные процессы корпоративного управления,
- осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты;
- ускорить темпы изготовления самолетов линейки Ан.
Комментарий Александра Лося о назначении
Александр Лось, со своей стороны, подчеркнул, что "это назначение – высокая честь и большая ответственность за дальнейшую судьбу предприятия и его коллектива". Он выразил надежду, что путь развития предприятия и в дальнейшем будет прозрачным и эффективным.
Среди перспективных направлений деятельности "Антонова" новый руководитель определил:
- продолжение работы над моделью организации – создание системы и структуры эффективной модели управления;
- внедрение системы публичной ответственности руководителей;
- разработку и введение стратегии развития, новых стандартов производства, сервиса и менеджмента.
Особое внимание уделил строительству транспортного самолета Ан-178 по перуанскому контракту. Об этом сообщает пресс-служба Антонова.
Биография Александра Лося: коротко
- Родился 5 марта 1978 года.
- В 2001 году окончил Киевский международный университет гражданской авиации (НАУ) по специальности самолетостроения и вертолетостроения, а также институт последипломного обучения НАУ по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия.
- На "Антонове" работает с 2002 года.
- За это время, в частности, занимал должности начальника сектора, заместителя начальника отдела, заместителя главного конструктора систем управления гидравлики и шасси.
- Лось – кандидат технических наук. Отмечен медалью "За труд и доблесть" в 2009 году.
Выдержки из декларации
- В 2018 году по основному месту работы он заработал 818 262 гривны, а по совместительству – 18 832 гривны. Наличными на его руках находятся 225 тысяч гривен и 190тысяч долларов. Также на него записан нематериальный электронный актив ценой в 28 тысяч гривен (что именно – не уточнено).
- Что касается недвижимости, Александр Лось обладает:
– земельным участком площадью 492 квадратных метра в Липовом Скитике Васильковского района Киевской области (купил ее по 84 496 гривен);
– садовым домом на 114,4 квадратных метра в Липовом Скитике (приобрел за 126 820 гривен);
– квартирой на 69,9 квадратов в Киеве (стоимость – неизвестна);
– участком на 18 квадратных метров в Киеве (что это такое – информации нет).
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Что предшествовало назначению Александра Лося
- 9 июня директор Укроборонпрома принял решение об увольнении руководителя госпредприятия Александра Донца.
- Произошло это после того, как комиссия Укроборонпрома осуществила проверку "Антонова". Она выявила многочисленные нарушения, в частности неэффективное управление госпредприятием, нецелевое использование государственной собственности и злоупотребления со стороны руководства, которые могли привести к причинению убытков государству.
- В Укроборонпроме отметили, что все эти результаты передали в СБУ и Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Также акт проверки направили и в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, Офиса Президента и Кабмина.
- Временно исполнять обязанности руководителя предприятия стал вицепрезидент из проекта "Антонова" Александр Лось.
- 15 июня Окружной административный суд Киева признал незаконным приказ Абромавичуса об увольнении Донца. Несмотря на это, как утверждают юристы компании "Ильяшев и Партнеры", Абромавичус издал еще один приказ об увольнении.
- В конце концов профсоюзная организация госпредприятия "Антонов" заявила, что подает иск об отмене указа Кабмина, который подчинил компанию госконцерну "Укроборонпром". Она требует вывести компанию из-под "Укроборонпрома". Позже организация подчеркнула, что не планирует подавать такой иск.
- В Укроборонпроме уверяют, что они в полной мере выполнили свои обязательства перед Донцом, предусмотренные трудовым законодательством и контрактом.
- Сам Донец отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.