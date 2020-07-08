Новим керівником "Антонова" став Олександр Лось: що відомо
Генеральний директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус призначив Олександра Лося президентом державного підприємства "Антонов".
Олександр Лось офіційно очолив "Антонов": деталі
42-річний Олександр Лось став директором "Антонова" відповідно до наказу генерального директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичус. Останній підписав документ 7 липня. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
Радимо ознайомитися Конфлікт навколо "Антонова" вичерпаний, це сталось кілька годин тому, – Найєм
з 9 червня по липня 7 липня Олександр Лось тимчасово виконував обов’язки президента "Антонова". А перед цим на державному підприємстві займав посаду віцепрезидента з проєктування.
За 18 років роботи на авіапідприємстві Олександр Лось пройшов шлях від інженера до головного конструктора та віцепрезидента "Антонова". Його досвід і знання в авіабудівній галузі забезпечать продовження усіх конструкторських та виробничих напрацювань легендарного українського авіагіганта,
– підкреслюють в Укроборонпромі.
Тут додають, що оновлення керівного складу "Антонова" дозволить:
- вибудувати прозорі процеси корпоративного управління,
- здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити;
- пришвидшити темпи виготовлення літаків лінійки Ан.
Коментар Олександра Лося щодо призначення
Олександр Лось, зі свого боку, підкреслив, що "це призначення – висока честь та значна відповідальність за подальшу долю підприємства та його колективу". Він висловив сподівання, що шлях розвитку підприємства і надалі буде прозорим і ефективним.
Серед перспективних напрямків діяльності "Антонова" новий керівник визначив:
- продовження роботи над моделлю організації – створення системи та структури ефективної моделі управління;
- запровадження системи публічної відповідальності керівників;
- розробку та введення стратегії розвитку, нових стандартів виробництва, сервісу та менеджменту.
Особливої уваги приділив будівництву транспортного літака Ан-178 за перуанським контрактом. Про це повідомляє пресслужба Антонова.
Біографія Олександра Лося: коротко
- Народився він 5 березня 1978 року.
- У 2001 році закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації (НАУ) за спеціальністю літакобудування та вертольотобудування, а також інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
- На "Антонові" працює з 2002 року.
- За цей час, зокрема, обіймав посади начальника сектора, заступника начальника відділу, заступника головного конструктора з систем керування гідравліки та шасі.
- Лось – кандидат технічних наук. Відзначений медаллю "За працю та звитягу" в 2009 році.
Витяги з декларації
- У 2018 році за основним місцем роботи він заробив 818 262 гривні, а за сумісництвом – 18 832 гривні. Готівкою на його руках перебувають 225 тисяч гривень і 190тисяч доларів. Також на нього записано нематеріальний електронний актив ціною у 28 тисяч гривень (що саме – не уточнено).
- Щодо нерухомості, Олександр Лось володіє:
– земельною ділянкою площею 492 квадратних метри в Липовому Скитку Васильківського району Київської області (купив її за 84 496 гривень);
– садовим будинком на 114,4 квадратних метра у Липовому Скитку (придбав за 126 820 гривень);
– квартирою на 69,9 квадратів у Києві (вартість – невідома);
– ділянкою на 18 квадратних метрів у Києві (що це таке – інформації немає).
Зверніть увагу Погрози, саботаж та порушення, – Абромавичус про перевірку на ДП "Антонов"
Що передувало призначенню Олександра Лося
- 9 червня директор Укроборонпрому ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства Олександра Донця.
- Сталося це після того, як комісія Укроборонпрому здійснила перевірку "Антонова". Вона виявила численні порушення, зокрема неефективне управління держпідприємством, нецільове використання державної власності та зловживання з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави.
- В Укроборонпромі зазначили, що усі ці результати передали до СБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу Президента та Кабміну.
- Тимчасово виконувати обов’язки керівника підприємства почав віцепрезидент з проєктування "Антонова" Олександр Лось.
- 15 червня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним наказ Абромавичуса про звільнення Донця. Попри це, як стверджують юристи компанії "Ілляшев та Партнери", Абромавичус видав ще один наказ про звільнення.
- Зрештою профспілкова організація держпідприємства "Антонов" заявила, що подає позов щодо скасування указу Кабміну, який підпорядкував компанію держконцерну "Укроборонпром". Вона вимагає вивести компанію з-під "Укроборонпрому". Пізніше організація наголосида, що не планує подавати такий позов.
- В Укроборонпромі запевняють, що вони повною мірою виконали свої зобов’язання перед Донцем, передбачені трудовим законодавством і контрактом.
- Сам Донець відкликав усі свої вимоги та позови щодо підприємства.