Генеральний директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус призначив Олександра Лося президентом державного підприємства "Антонов".

Олександр Лось офіційно очолив "Антонов": деталі

42-річний Олександр Лось став директором "Антонова" відповідно до наказу генерального директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичус. Останній підписав документ 7 липня. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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з 9 червня по липня 7 липня Олександр Лось тимчасово виконував обов’язки президента "Антонова". А перед цим на державному підприємстві займав посаду віцепрезидента з проєктування.

За 18 років роботи на авіапідприємстві Олександр Лось пройшов шлях від інженера до головного конструктора та віцепрезидента "Антонова". Його досвід і знання в авіабудівній галузі забезпечать продовження усіх конструкторських та виробничих напрацювань легендарного українського авіагіганта,

– підкреслюють в Укроборонпромі.

Тут додають, що оновлення керівного складу "Антонова" дозволить:

вибудувати прозорі процеси корпоративного управління,

здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити;

пришвидшити темпи виготовлення літаків лінійки Ан.

Коментар Олександра Лося щодо призначення

Олександр Лось, зі свого боку, підкреслив, що "це призначення – висока честь та значна відповідальність за подальшу долю підприємства та його колективу". Він висловив сподівання, що шлях розвитку підприємства і надалі буде прозорим і ефективним.

Серед перспективних напрямків діяльності "Антонова" новий керівник визначив:

продовження роботи над моделлю організації – створення системи та структури ефективної моделі управління;

запровадження системи публічної відповідальності керівників;

розробку та введення стратегії розвитку, нових стандартів виробництва, сервісу та менеджменту.

Особливої уваги приділив будівництву транспортного літака Ан-178 за перуанським контрактом. Про це повідомляє пресслужба Антонова.

Біографія Олександра Лося: коротко

Народився він 5 березня 1978 року.

У 2001 році закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації (НАУ) за спеціальністю літакобудування та вертольотобудування, а також інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

На "Антонові" працює з 2002 року.

За цей час, зокрема, обіймав посади начальника сектора, заступника начальника відділу, заступника головного конструктора з систем керування гідравліки та шасі.

Лось – кандидат технічних наук. Відзначений медаллю "За працю та звитягу" в 2009 році.

Витяги з декларації

У 2018 році за основним місцем роботи він заробив 818 262 гривні, а за сумісництвом – 18 832 гривні. Готівкою на його руках перебувають 225 тисяч гривень і 190тисяч доларів. Також на нього записано нематеріальний електронний актив ціною у 28 тисяч гривень (що саме – не уточнено).

Щодо нерухомості, Олександр Лось володіє:

– земельною ділянкою площею 492 квадратних метри в Липовому Скитку Васильківського району Київської області (купив її за 84 496 гривень);

– садовим будинком на 114,4 квадратних метра у Липовому Скитку (придбав за 126 820 гривень);

– квартирою на 69,9 квадратів у Києві (вартість – невідома);

– ділянкою на 18 квадратних метрів у Києві (що це таке – інформації немає).

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Що передувало призначенню Олександра Лося

9 червня директор Укроборонпрому ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства Олександра Донця.

Сталося це після того, як комісія Укроборонпрому здійснила перевірку "Антонова". Вона виявила численні порушення, зокрема неефективне управління держпідприємством, нецільове використання державної власності та зловживання з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави.

Вона виявила численні порушення, зокрема держпідприємством, та з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави. В Укроборонпромі зазначили, що усі ці результати передали до СБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу Президента та Кабміну.

та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу Президента та Кабміну. Тимчасово виконувати обов’язки керівника підприємства почав віцепрезидент з проєктування "Антонова" Олександр Лось.

15 червня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним наказ Абромавичуса про звільнення Донця. Попри це, як стверджують юристи компанії "Ілляшев та Партнери", Абромавичус видав ще один наказ про звільнення.

Попри це, як стверджують юристи компанії "Ілляшев та Партнери", Абромавичус видав ще один наказ про звільнення. Зрештою профспілкова організація держпідприємства "Антонов" заявила, що подає позов щодо скасування указу Кабміну, який підпорядкував компанію держконцерну "Укроборонпром". Вона вимагає вивести компанію з-під "Укроборонпрому". Пізніше організація наголосида, що не планує подавати такий позов.

Пізніше організація наголосида, що не планує подавати такий позов. В Укроборонпромі запевняють, що вони повною мірою виконали свої зобов’язання перед Донцем , передбачені трудовим законодавством і контрактом.

, передбачені трудовим законодавством і контрактом. Сам Донець відкликав усі свої вимоги та позови щодо підприємства.

До теми! "Антонов" – найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. Це державне підприємство входить до складу держконцерну "Укроборонпром".