Ножом в грудь: на Львовщине тяжело ранили 23-летнего юношу – фото

9 июля 2021 , 17:32
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Источник:

полиция Львовщины

В городке 7 июля правоохранители задержали местного жителя. Он во время ссоры ударил 23-летнего парня в грудь ножом.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина ударил парня ножом в грудь

  • Правоохранителям 7 июля позвонили медики одной из больниц в Городке.
  • Они рассказали, что в медучреждение попал 23-летний парень.
  • У него диагностировали ряд травм, в частности, проникающее ножевое ранение грудной клетки.
  • К раскрытию преступления привлекли следователей, патрульных и сотрудников других подразделений полиции.
  • Правоохранители установили, что примерно в 17:00 у пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной.
  • Во время ссоры он ударил юношу ножом.
  • Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 37-летний житель Городка.
  • Они установили его место пребывания и задержали.


В Городке посреди улицы подрезали парня / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Мужчине уже сообщили о подозрении. Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.


Правоохранители открыли уголовное производство / Фото полиции Львовщины

 

 


Мужчине сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів