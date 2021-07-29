Об этом сообщили журналистам в Одесгорэлектротрансе. Инцидент произошел 28 июля около 15:30.
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Кто спас потерпевшую
- На женщину напали на конечной остановке общественного транспорта в парке Шевченко.
- На помощь коллеге пришел водитель другого троллейбуса.
- Он в этот момент только подъехал к конечной.
- Злоумышленник порезал мужчине руку.
- После этого его уже задержали полицейские.
- Они тогда проезжали мимо.
- Пострадавшему сразу оказали медицинскую помощь.