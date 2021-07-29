Об этом сообщили журналистам в Одесгорэлектротрансе. Инцидент произошел 28 июля около 15:30.

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Кто спас потерпевшую

  • На женщину напали на конечной остановке общественного транспорта в парке Шевченко.
  • На помощь коллеге пришел водитель другого троллейбуса.
  • Он в этот момент только подъехал к конечной.
  • Злоумышленник порезал мужчине руку.
  • После этого его уже задержали полицейские.
  • Они тогда проезжали мимо.
  • Пострадавшему сразу оказали медицинскую помощь.