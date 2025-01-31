Его площадь занимает несколько квадратных километров, а рядом расположена огромная нефтебаза и теплоэлектростанция. 24 Канал собрал информацию об этом нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде.

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Что известно об атакованном НПЗ в Волгограде

Завод в Волгограде был введен в эксплуатацию 21 декабря 1957 года. С начала 1990-х годов он входит в состав ПАО "ЛУКОЙЛ".

По открытым данным, на этом НПЗ перерабатывают смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. К нему сырье поступает по нефтепроводу Самара – Тихорецк.

Производят на заводе в Волгограде., в частности, бензин, дизельное, реактивное и судовое горючее.

Южный федеральный округ России является крупнейшим регионом, куда поставляется продукция "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Часть идет на экспорт.

В компании утверждают, продающим свою продукцию странам Средиземноморья, Средней Азии, а в последнее время – НПЗ вышел на рынок Ирана. Снабжает нефтью он также Грецию, Турцию и т.д.

В период 2017– В 2019 году выручка НПЗ постоянно росла. Если в 2017 году выручка от продаж составила 330 658 миллионов рублей, то в 2019 году он достиг 456,424 млн рублей. К этому времени эти характеристики позволяли заводу занимать второе место посреди 480 остальных русских компаний данной отрасли.

Однако, 31 января украинские дроны атаковали это огромное производство. Там раздавались взрывы, а местные наблюдали за вспышками и заревом.