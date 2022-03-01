Нравится, не нравится — экономика агрессора разваливается: Путин ограничил вывоз из России валют

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличные деньги. Пока речь идет только о сумме более чем 10 тысяч долларов.

Такие шаги душевнобольной агрессор связывает с "недружественными и противоречивыми шагами Запада". Так он назвал санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает 24 канал.

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Путин запретил россиянам вывозить иностранные наличные

Российский президент 1 марта подписал "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации". Документ сразу же вступил в силу.

Одним из пунктов этого указа есть запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Рассчитывают эти деньги по курсу Центрального банка России, установленному на дату вывоза. Запрет начинает действовать со 2 марта.

Путин запретил со 2 марта вывозить из России иностранную наличность на сумму более 10 тысяч долларов / Копию указа распространили российские СМИ

Относительно других запретов Путин также составлял особый порядок финансовых операций между россиянами и иностранцами.

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