Кроме того, они эвакуируют раненых и не только. Об этом 24 Канал рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш, отметив, что именно из-за этого оккупанты постоянно охотятся за этими комплексами.

Задачи НРК на фронте

Бригаде НГУ "Рубеж" уже удалось эвакуировать гражданских из прифронтовых районов именно с помощью наземных роботизированных комплексов. Отченаш вспомнил, что это была пожилая женщина, которая уже не могла передвигаться.

Обратите внимание! Призываем присоединиться к сбору средств на НРК для эвакуации раненых для бригады "Рубеж" по ссылке. Ваши пожертвования помогут спасать жизни бойцов и обеспечивать их всем необходимым, чтобы они могли продолжать оборонительный бой.

Отченаш рассказал об эвакуации на НРК: смотрите видео

Офицер бригады НГУ "Рубеж" отметил, что враг постоянно пытается выследить НРК, но они намного меньше, чем другая техника, в частности пикапы, поэтому их сложнее обнаружить.

"Самое главное, что даже если мы потеряем один НРК, даже если мы потеряем НРК с логистикой, мы сможем благодаря украинцам, благодаря государственным институтам, благодаря обеспечению, задействовать еще один НРК и, возможно, операция будет более успешной. То есть крайне важный фактор – это использование именно металлической "железяки", которая не имеет человеческой ценности", – подытожил он.