Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Илья Краш, отметив, какими именно возможностями обладают НРК и какие потребности военных они удовлетворяют. Также он отметил, готовы ли украинские компании производить НРК из полностью отечественных компонентов.

Происходят боевые применения дронов-камикадзе с НРК

Краш рассказал, что еще два года назад он скептически относился к возможностям НРК. Однако сегодня эта технология очень интенсивно развивается.

Андрей Билецкий, командир нашего 3-го армейского корпуса, еще давно заложил основу для развития этого направления и предоставил полную свободу действий всем подразделениям, использующим эту технологию. И сейчас это многоцелевое средство, которое может эвакуировать военнослужащих, технику, другие НРК, устанавливать мины, проводить разминирование, выполнять различные инженерные работы,

– пояснил он.

Кроме того, по его словам, даже сейчас в 3-м армейском корпусе происходят боевые применения дронов-камикадзе с НРК или дронов с турелями, которые могут даже частично помогать удерживать позиции, уничтожать врага из стрелкового оружия, наносить огневое поражение.

Военный рассказал о применении НРК на фронте: смотрите видео

"Кроме того, уже появляются прототипы дронов, которые несут минометные расчеты на своей платформе. Поэтому даже сложно представить, что мы увидим в плане развития технологий НРК через полгода – год. Это будет технология, которая точно станет локомотивом беспилотных систем", – уверен начальник управления ББпС Fatum.

Будут ли украинские НРК?

В то же время украинские производители пытаются создавать собственные НРК, сводя к минимуму использование иностранных комплектующих.

Насколько я знаю, есть компании, которые могут осуществлять определенный полный цикл, и их довольно много. Это тоже повышает уровень качества продукции. Однако остается единственный нюанс – это связь. На данный момент здесь единственный вариант – Starlink. Здесь нечего скрывать – это что-то большое, что отличает нас от врага и что дает нам возможность настолько массово привлекать и использовать эти средства,

– подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Краша, хорошо, что у производителей есть возможность на своих компонентах, на базе своих производственных мощностей создавать и разрабатывать эти средства. Но нужно искать альтернативу в плане связи.

Сбор на НРК для ББпС Fatum

Также батальон беспилотных систем Fatum проводит сбор на НРК, который должен выполнять логистические и эвакуационные задачи. К сожалению, по словам Ильи Краша, НРК – это средство, которое подвергается обстрелу противника и теряется. Даже несмотря на то, что украинские военные прилагают усилия для того, чтобы обезопасить эти средства.

Присоединиться к сбору средств на НРК для ББпС Fatum можно по этой ссылке.

Сбор средств проводится на конкретную модель наземного роботизированного комплекса. Он уже проверен временем и в боях и действительно приносит большую пользу войскам.